Bárbara Sila Fernández, elegida nueva Secretaria General Autonómica del SEP-CV

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha celebrado hoy 10 de julio de 2026, un Congreso Extraordinario en el que se ha producido el relevo al frente de la Secretaría General Autonómica del sindicato.

Durante el Congreso, Juan Évora Ripoll se ha despedido como secretario general autonómico después de 14 años al frente del sindicato, ante su próxima jubilación. En su intervención, ha agradecido el apoyo recibido durante todos estos años y ha destacado el compromiso, el esfuerzo colectivo y la defensa permanente de los derechos laborales de las personas trabajadoras representadas por el SEP-CV, aspectos que han marcado su etapa de responsabilidad.

Posteriormente, Bárbara Sila Fernández ha sido elegida nueva Secretaria General Autonómica del SEP-CV. Su candidatura, la única presentada, ha contado con el respaldo unánime de todas las delegadas y delegados presentes en el Congreso.

La nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella y ha manifestado su compromiso de continuar fortaleciendo el sindicato, impulsando la participación y trabajando con firmeza por la mejora de las condiciones laborales y profesionales del conjunto de personas trabajadoras representadas por el SEP-CV, tanto en las administraciones públicas como en las entidades y empresas vinculadas a la prestación de servicios públicos.

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El SEP-CV inicia así una nueva etapa, basada en la continuidad, la renovación y la defensa de los derechos laborales, del empleo de calidad y de unos servicios públicos eficaces y cercanos a la ciudadanía.