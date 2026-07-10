Barcala impulsa un cambio de competencias en el Ayuntamiento de Alicante

Nuevo cambio de competencias en el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde Luis Barcala ha firmado un traspaso de poderes entre las áreas de Medio Ambiente (Manuel Villar) y Urbanismo (Antonio Peral) con el objetivo de poder emprender nuevas inversiones en materia de recursos hídricos.

Según han informado desde el Consistorio este viernes, el equipo de gobierno traslada la responsabilidad sobre la gestión del ciclo del agua de la Concejalía de Medio Ambiente a la de Urbanismo. En concreto, se modifica la estructura administrativa del Ayuntamiento para transferir la competencia del actual Departamento de Protección Medioambiental al Departamento Técnico de Infraestructuras.

Gestión hídrica

La intención es que Urbanismo asuma tanto la gestión integral del ciclo integral del agua como la supervisión y participación en la gestión de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, mediante las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. A su vez, el área dirigida por Antonio Peral estará a cargo de la participación en procedimientos relacionados con el servicio de de abastecimiento de agua potable, el control de contadores y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre otras cuestiones.

En la práctica, apuntan desde el Consistorio, permitirá que la Epsar (Entidad de Saneamiento de la Comunidad Valenciana) gestione las certificaciones de los contratos del ciclo del agua directamente con Urbanismo y, a su vez, el departamento local haga lo propio con Aguas de Alicante, agilizando la tramitación y las inversiones.