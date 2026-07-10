Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
El Ayuntamiento afirma que esta modificación del calendario escolar 2026-2027 responde a una reivindicación histórica por parte de las familias y de la Semana Santa alicantina
Novedades en el calendario escolar 2026-2027 en la ciudad de Alicante. El Consejo Escolar Municipal ha aprobado este viernes el calendario de días no lectivos de elección local para el próximo curso y ha estipulado que en Alicante serán del Lunes Santo (22 de marzo) al Miércoles de Pascua (31 de marzo), ambos inclusive. Este año el Jueves Santo y el Viernes Santo caen 25 y 26 de marzo, respectivamente.
Hasta ahora este periodo de vacaciones comenzaba el Jueves Santo y se prolongaba hasta el lunes posterior a Pascua, al igual que el calendario lectivo autonómico. Según el Ayuntamiento de Alicante, esta decisión ha contado con el respaldo de toda la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar.
Así, el pleno del Consejo Escolar ha aprobado una modificación del calendario escolar autonómico que implica declarar como no lectivos los días 22, 23 y 24 de marzo y como lectivos los días 1, 2 y 5 de abril.
"El Consejo Escolar Municipal ha decidido acogerse a la posibilidad que ha abierto este año la Generalitat que amplía las opciones de permutar no lectivos autonómicos por otros de elección municipal, trasladando las vacaciones escolares a los días grandes en los que se celebran las fiestas de Semana Santa”, expone la edil de Educación, Mari Carmen de España.
“Es un cambio que no afecta a la elección de los festivos locales de la ciudad y atiende una reivindicación histórica por parte de las familias y de la Semana Santa alicantina”, señala la edil, que recuerda que es el mismo criterio que se aplica en comunidades como Madrid o Murcia.
Otros días festivos en el calendario escolar 2026-2027
Además, se establecen como no lectivos locales los siguientes días:
- 7 de diciembre de 2026: el lunes antes del festivo del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada)
- 21 de diciembre de 2026: el lunes previo al inicio del periodo no lectivo de Navidades
- 9 de abril de 2027: el viernes posterior a Santa Faz
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