Cambios en las Hogueras de Alicante: una comisión se cae de Especial para 2027

La categoría Especial de las Hogueras, que ha contado este 2026 con doce monumentos, pierde uno de sus integrantes para el próximo año, a las puertas del Centenario. La comisión de Polígon de Sant Blai ha anunciado este viernes que renuncia a plantar en la máxima división y volverá a hacerlo en Primera, mientras lamenta la "falta de apoyo institucional".

La marcha de Polígon de Sant Blai supone también, por ahora, un golpe para los artistas alicantinos, ya que se trata de la única comisión de Especial que ha apostado este 2026 por un constructor local. De la mano de Javier Gómez Morollón, los sanblasinos obtuvieron el 12º premio el pasado mes de junio. Mismo resultado, la última posición, que cosecharon en 2025, de nuevo con una obra de sello alicantino, elaborada en dicha ocasión por Fran Santonja.

En un extenso comunicado, la comisión ha destacado su compromiso con la cultura y el folclore, su preocupación por "la foguera" como elemento central y su interés por "hacer Festa y dar un contenido cultural y festero al distrito". Dichos motivos son los que han llevado a Polígon de Sant Blai a plantar en Especial en un total de 27 ocasiones, mientras que en 15 ediciones lo hicieron en una categoría distina a la máxima.

"La decisión más difícil"

Sin embargo, desde la entidad festera lamentan que, en los últimos años, vienen "sufriendo la falta de apoyo institucional" y los cambios de normativa "que impiden hacer los actos o actividades" con los que conseguían financiación.

"El camino que toma la Festa, con la centralización, hace que los patrocinadores busquen una imagen de marca en lugares en los que son más visibles, y que, por lo tanto, cada vez apuesten menos por patrocinar hogueras 'de barrio' frente al centro masificado, haciéndonos muy difícil mantener las grandes marcas que nos apoyaban o encontrar nuevas que quieran hacerlo", han manifestado.

Este descenso de financiación del que adolece la comisión, prosigue el comunicado, "ha hecho que el peso económico haya recaído los últimos años sobre las espaldas de los más de 170 comisionados". Un esfuerzo que "pocas veces se ha visto recompensado", lo que les ha llevado a tomar "una de las decisión más difíciles" de su historia: volver a Primera categoría en 2027.