Cerca de 1.300 personas opositan este sábado en la Universidad de Alicante para ingresar en la Guardia Civil

Un total de 1.254 aspirantes se presentará este sábado 11 de julio en Alicante a las pruebas de acceso a la Guardia Civil. Los exámenes se celebrarán en las instalaciones de la Universidad de Alicante, en San Vicente del Raspeig, que será una de las veinte sedes habilitadas en todo el país.

Entre las personas convocadas en la sede alicantina figuran 880 hombres y 374 mujeres. De este modo, las aspirantes representan cerca del 30% de quienes realizarán las pruebas en Alicante.

La convocatoria nacional reúne a 26.806 opositores que competirán por una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ingresar en la Guardia Civil. Alicante concentrará, por tanto, casi el 5% de todos los participantes.

La celebración de los exámenes obligará a desplegar un dispositivo especial de vigilancia y seguridad en el entorno universitario. En él participarán unidades de la Comandancia de la Guardia Civil, de la Compañía de San Vicente del Raspeig y de la Agrupación de Tráfico.

Pruebas teóricas, de idiomas y psicotécnicas

Los aspirantes se enfrentarán durante la jornada a una serie de test de conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y aptitudes psicotécnicas.

Esta prueba constituye el primer examen de la fase de oposición, que se completa con las pruebas físicas, una entrevista personal y un reconocimiento médico. Previamente se ha desarrollado la fase de concurso, en la que se valoran los méritos aportados por cada candidato.

Quienes alcancen la puntuación necesaria serán convocados para las pruebas físicas. Estas incluyen un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de resistencia de dos kilómetros, un ejercicio de fuerza basado en flexiones y una prueba de natación de 50 metros.

Los candidatos que superen esta fase deberán realizar posteriormente una entrevista destinada a evaluar su idoneidad psíquica y un reconocimiento médico para comprobar su estado de salud y su aptitud física.

Aspirantes cada vez más formados

En el conjunto de España, 8.696 de los candidatos son mujeres, lo que representa el 32,44% del total. La edad media de las personas inscritas es de 27 años.

Además, uno de cada tres opositores cuenta con titulación universitaria o profesional. En concreto, 9.194 aspirantes poseen este nivel de formación, entre ellos 903 titulados de máster y nueve doctores.

Para participar en el proceso selectivo es necesario tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar, como mínimo, con el título de Educación Secundaria.

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Los aspirantes que completen con éxito todo el concurso-oposición ingresarán en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza, en Jaén, o en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. Allí recibirán formación durante un curso académico, al que seguirán 40 semanas de prácticas en unidades de la Guardia Civil.