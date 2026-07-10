La cooperativa Les Naus rechaza entregar a las Cortes la documentación clave sobre sus socios

La cooperativa Les Naus rechaza entregar a la comisión de investigación de las Cortes la documentación clave sobre sus socios. En concreto, no aporta el listado de cooperativistas ni sus sucesivas modificaciones, uno de los bloques centrales para reconstruir quién entró en la promoción de vivienda protegida de Alicante, cuándo lo hizo y en qué condiciones. La entidad alega protección de datos y sostiene, además, que al tratarse de una cooperativa privada no está obligada por el reglamento de la Cámara a remitir el grueso de la información solicitada.

La respuesta llega después de que la comisión reclamara a Les Naus varios documentos dentro del plan de trabajo aprobado para investigar el caso. El plazo venció esta semana sin que la entidad hubiera remitido la documentación requerida, por lo que el letrado de la comisión envió un nuevo requerimiento con advertencia de posibles responsabilidades en caso de obstruir la labor investigadora.

El escrito expresa “respeto institucional” a las Cortes y disposición a colaborar, aunque limita desde el inicio el alcance de esa colaboración. La entidad defiende que el artículo 44 del reglamento de la Cámara permite recabar información del Consell, de los servicios de las Cortes, de autoridades de la Generalitat, de la Administración del Estado y de la Administración local, no de una entidad privada. Por ello, afirma que cualquier documentación que facilite lo hará de forma “voluntaria” y “de buena fe”.

En la práctica, Les Naus solo ofrece aportar la escritura de constitución y la certificación registral de inscripción. Incluso en ese punto señala que se trata de información pública que la comisión puede obtener directamente a través del Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. En cambio, no remite los documentos exigidos para concurrir a la licitación ni la documentación enviada en su día a la Conselleria de Vivienda. La entidad sostiene que esos papeles ya obran en poder del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat.

Censo de socios

El punto más sensible es el censo de socios. La comisión había pedido el listado inicial de cooperativistas y todas sus modificaciones hasta la adjudicación final, con fechas de inscripción y motivaciones. Esa información permitiría seguir la evolución interna de la promoción y comprobar cuándo se incorporaron los distintos adjudicatarios, entre ellos personas vinculadas a cargos del PP y al Ayuntamiento de Alicante. Les Naus rechaza entregarla al considerar que supone ceder datos personales de terceros sin una base jurídica suficiente.

La entidad argumenta que, como responsable del tratamiento de esos datos, solo puede facilitarlos si existe una base legitimadora conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Al negar que tenga un deber legal vinculante frente a la comisión, advierte de que una entrega “indiscriminada” podría exponerla a responsabilidades ante la Agencia Española de Protección de Datos. Como alternativa, se ofrece a facilitar información disociada o agregada si la comisión lo considera suficiente.

Les Naus también rechaza remitir el detalle de personas relacionadas con la cooperativa que hubieran participado en la revisión de expedientes. De nuevo, deriva esa información hacia las administraciones públicas. En su escrito, recuerda que los datos sobre cooperativistas adjudicatarios y modificaciones del censo obran en los expedientes de visado tramitados ante Vivienda, por lo que sostiene que la comisión debe pedirlos a la conselleria.

La respuesta incluye otro rechazo, relativo a Residencial Virideque, la promoción del PAU 5 cuya lista de cooperativistas también había sido solicitada por la comisión. Les Naus asegura que es “por completo ajena” a esa promoción, que no participa ni ha participado en ella y que no dispone de lista ni dato alguno de sus cooperativistas. Por eso considera que esa petición no puede ser atendida por “imposibilidad jurídica y material”.

Más obstáculos

La posición de la entidad añade un nuevo obstáculo documental a los trabajos de la comisión. El órgano parlamentario había reclamado información precisamente para reconstruir el proceso de constitución, entrada y modificación de cooperativistas en Les Naus. La negativa a entregar el censo y sus cambios deja ahora esa vía pendiente de la documentación que puedan remitir Vivienda y el Ayuntamiento.

Esa segunda pata tampoco está despejada. La presidenta de la comisión, Ana Vega, informó esta semana de que Vivienda había comunicado que tenía reunida la documentación requerida, aunque había pedido un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat por la cantidad de datos personales incluidos. La Mesa acordó reclamar la entrega inmediata y completa al Consell, al considerar que esa protección no puede justificar retrasos ni una entrega cercenada.

Diputados de la oposición sostienen, además, que la documentación de Vivienda ha llegado a las Cortes de forma codificada y con acceso limitado, lo que impide por ahora la consulta efectiva por parte de los miembros de la comisión. Los letrados estudian cómo proceder ante esa situación. La investigación parlamentaria afronta así un doble atasco. Les Naus rechaza entregar los listados clave sobre sus socios y Vivienda ha remitido expedientes bajo un sistema que la oposición considera insuficiente.