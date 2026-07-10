Una despedida de soltera de polacas rumbo a Alicante acaba con gritos, escupitajos, insultos y varias pasajeras fuera del avión

Una despedida de soltera que tenía Alicante como destino terminó antes de despegar entre gritos, insultos y una intervención para hacer bajar del avión a varias pasajeras. Las escenas, grabadas desde diferentes puntos de la cabina, se han difundido rápidamente por las redes sociales y acumulan decenas de miles de visualizaciones.

En las imágenes se observa a varias jóvenes increpándose en polaco en el interior del aparato de Ryanair. La discusión sube rápidamente de tono, con escupitajo incluido, mientras otros viajeros contemplan la escena, algunos con sorpresa y otros visiblemente molestos por el retraso y el escándalo.

“Lárgate de este avión”, repite una de las mujeres en varias ocasiones. También se escuchan insultos extremadamente vulgares y una referencia a una despedida de soltera que, según una de las implicadas, habría quedado arruinada por el enfrentamiento.

“Me acabas de arruinar la despedida”

Uno de los fragmentos más compartidos recoge el momento en el que una joven acusa a otra de haberle estropeado la celebración. La frase, pronunciada entre insultos, puede traducirse aproximadamente como: “Me acabas de joder la despedida de soltera”.

En otro momento, una de las mujeres acusa a la otra de haberle quitado algo a una amiga. Sin embargo, el audio es confuso y las distintas transcripciones difundidas no permiten saber con seguridad a qué se refiere.

La falta de contexto ha alimentado todavía más la curiosidad. Muchos usuarios preguntan qué ocurrió antes de que comenzaran las grabaciones y cuál fue el motivo real de la disputa.

Aplausos cuando abandonan el avión

La segunda parte de los vídeos muestra el desenlace del incidente. Varias pasajeras son forzadas a abandonar el avión media hora después de comenzar el rifirrafe, mientras el resto de viajeros comienza a aplaudir.

Ese gesto también ha generado división en los comentarios. Algunos celebran que la situación termine y que el vuelo pueda continuar, mientras otros critican los aplausos y los consideran innecesarios o humillantes.

“Habéis tenido una serie estupenda en el avión”, bromea uno de los usuarios. “He visto ya la escena desde diez perspectivas distintas”, comenta otro. También abundan las peticiones de un story time que explique con detalle cómo comenzó la pelea.

Un vídeo con más preguntas que respuestas

Las grabaciones permiten comprobar que hubo una discusión grave dentro de la cabina, pero no aclaran el origen del enfrentamiento. Tampoco se ha difundido por ahora una versión completa de alguna de las implicadas que permita reconstruir lo sucedido.

Algunos usuarios preguntan directamente: “¿Qué le quitó?”, mientras otros reconocen que han visto varios vídeos del incidente sin llegar a comprender el motivo.

Los insultos que se escuchan en la cabina

La conversación está llena de expresiones muy vulgares en polaco. Entre ellas se repiten frases equivalentes a “puta de mierda”, “lárgate del avión” o “no os pongáis tan nerviosas, joder”.

En medio del caos también se escucha a alguien pedir que dejen de gritar y traten de calmarse. La respuesta, sin embargo, da paso a nuevos reproches sobre la posibilidad de que el avión no pueda continuar debido al altercado.

El nombre de Kamila aparece varias veces durante la discusión, aunque las frases están incompletas y no permiten determinar qué papel tuvo en el enfrentamiento.

Alicante, destino de una despedida que nunca empezó

Una publicación del vídeo en X (antes Twitter) resume la escena con una frase irónica en polaco: “Las polacas vuelan a Alicante”.

El vídeo ha provocado una oleada de comentarios, desde quienes muestran vergüenza por el comportamiento hasta quienes convierten el incidente en una sucesión de bromas y memes.

Lo único claro es que una celebración que debía continuar en Alicante terminó convirtiéndose en un espectáculo dentro de la cabina. El motivo exacto de la pelea sigue siendo una incógnita, pero las imágenes ya circulan por internet como uno de los episodios más comentados del día.