¿Por qué elegir una FP? FEMPA responde con una formación práctica y conectada con el empleo

Elegir qué estudiar implica pensar en el futuro, pero también en el presente: en las oportunidades reales, en las salidas profesionales y en el tipo de formación que mejor prepara para incorporarse al mercado laboral. En ese contexto, la Formación Profesional se ha convertido en una de las opciones más valoradas por quienes buscan una enseñanza práctica, oficial y orientada al empleo.

La FP ofrece una respuesta directa a una necesidad cada vez más evidente: las empresas demandan profesionales cualificados, con competencias técnicas y capacidad para adaptarse a sectores en constante evolución. Frente a itinerarios más teóricos, la Formación Profesional permite aprender una profesión desde la práctica, en un periodo de tiempo ajustado y con una clara conexión con el entorno empresarial.

En la provincia de Alicante, la Escuela de Formación Profesional FEMPA se ha consolidado como un centro de referencia precisamente por esa vinculación con la realidad laboral. Su modelo formativo parte de una idea clara: formar perfiles que las empresas necesitan hoy y seguirán necesitando mañana. Para ello, combina titulación oficial, especialización sectorial y una metodología basada en aprender haciendo desde el primer día.

Uno de los motivos para elegir FP es su carácter práctico. En FEMPA, el alumnado se forma en aulas taller equipadas con tecnología real del sector, lo que permite adquirir conocimientos y habilidades en un entorno muy cercano al que encontrará en la empresa. Esta metodología facilita una preparación aplicada, centrada en resolver situaciones reales y en desarrollar competencias útiles para la profesión.

Otro factor clave es la empleabilidad. La conexión de FEMPA con el tejido empresarial permite acercar al alumnado a empresas de la provincia a través de prácticas, contacto con profesionales en activo y una formación adaptada a las necesidades del mercado. Las clases magistrales impartidas por especialistas del sector refuerzan esa relación entre aula y empresa, aportando una visión actualizada de cada ámbito profesional.

La especialización es, además, uno de los grandes valores de la FP. FEMPA destaca especialmente en el área industrial, con ciclos vinculados a la automoción y la electricidad. Entre su oferta se encuentran el Grado Superior en Automoción y el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, además de ciclos de Grado Medio como Electromecánica de Vehículos Automóviles e Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Son formaciones conectadas con sectores estratégicos y con transformaciones como el vehículo eléctrico, la movilidad sostenible, la domótica o la automatización.

La escuela también ofrece ciclos del área de empresa y servicios, como el Grado Superior en Administración y Finanzas, en modalidad presencial y online, y el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, orientados a perfiles de gestión, ventas y entornos digitales. A esta oferta se suma el DAM – Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, una formación especialmente dirigida a quienes quieren especializarse en programación y desarrollo de software, teniendo en cuenta el imprescindible uso de la IA hoy en día en estas profesiones.

Mapa de ubicación de FP FEMPA - Escuela de Formación Profesional en Alicante.

Descubre toda la formación disponible en: https://formacionprofesionalalicante.es/