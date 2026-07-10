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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Suelo de caucho del parque infantil de la plaza Navarro Rodrigo de Alicante, roto y cuarteado
Esta vecina comenta que el estado del suelo hace que queden piezas sueltas de caucho y que pierda su funcion de amortiguacion.
En la misma plaza se observa el estado de la fuente, "rota desde hace tiempo".
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Contenedores a rebosar en la calle Virgen del Socorro de Alicante
Una vecina denuncia que "en el alicantino barrio del Raval Roig campan a sus anchas el ambiente maloliente cuando no fétido de la ausencia de limpieza".
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"Un día cualquiera" en el entorno del IES Jorge Juan de Alicante
Un vecino de la zona nos manda estas imágenes de suciedad y basura en esta zona de la ciudad y comenta que es algo habitual.
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Suciedad en la avenida Holanda de Alicante
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Grasa y hojas caídas en la calle Músico Vicente Spiteri de Alicante
Un lector denuncia que las aceras y la carretera de esta vía están llenas de las hojas de los árboles desde finales de mayo.
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Vallas en Doctor Gadea, Alicante
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Contenedores "sellados" en la calle San Fernando de Alicante
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Estado de la calzada en el carrer La Marjal en la playa de San Juan de Alicante
La basura también se acumula en los contenedores de esta calle.
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Un colchón tirado en la calle General Espartero, en la Bola de Oro de Alicante
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Varios postes caídos alrededor de los ficus de la plaza Gabriel Miró de Alicante
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