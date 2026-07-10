El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Así está el suelo de caucho del parque infantil de la plaza Navarro Rodrigo de Alicante / INFORMACIÓN Suelo de caucho del parque infantil de la plaza Navarro Rodrigo de Alicante, roto y cuarteado Esta vecina comenta que el estado del suelo hace que queden piezas sueltas de caucho y que pierda su funcion de amortiguacion. En la misma plaza se observa el estado de la fuente, "rota desde hace tiempo". Estado de la fuente de la plaza Navarro Rodrigo de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Contenedores a rebosar en la calle Virgen del Socorro de Alicante Una vecina denuncia que "en el alicantino barrio del Raval Roig campan a sus anchas el ambiente maloliente cuando no fétido de la ausencia de limpieza". Contenedores a rebosar en la calle Virgen del Socorro de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad y basura en el entorno del IES Jorge Juan de Alicante / INFORMACIÓN "Un día cualquiera" en el entorno del IES Jorge Juan de Alicante Un vecino de la zona nos manda estas imágenes de suciedad y basura en esta zona de la ciudad y comenta que es algo habitual. Suciedad y basura en el entorno del IES Jorge Juan de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad en la avenida Holanda de Alicante Suciedad en la avenida Holanda de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Grasa y hojas caídas en la calle Músico Vicente Spiteri de Alicante Un lector denuncia que las aceras y la carretera de esta vía están llenas de las hojas de los árboles desde finales de mayo. Grasa y hojas caídas en la calle Músico Vicente Spiteri de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Vallas en Doctor Gadea, Alicante Vallas en Doctor Gadea, Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Contenedores "sellados" en la calle San Fernando de Alicante Contenedores "sellados" en la calle San Fernando de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Estado de la carretera en el carrer de La Marjal, en la playa de San Juan de Alicante / INFORMACIÓN Estado de la calzada en el carrer La Marjal en la playa de San Juan de Alicante La basura también se acumula en los contenedores de esta calle. Basura en el carrer La Marjal en la playa de San Juan de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Un colchón tirado en la calle General Espartero, en la Bola de Oro de Alicante Un colchón tirado en la calle General Espartero, en la Bola de Oro de Alicante / INFORMACIÓN