Una estudiante alicantina recibe una beca de la Fundación «la Caixa» para cursar estudios de posgrado en el extranjero

Su Majestad el Rey de España ha presidido la 44.ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa». Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados por su excelencia entre 1.101 candidatos y admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo.

La ceremonia, celebrada en CaixaForum Madrid, corresponde a la convocatoria de 2025 de este programa, que tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación internacionales.

También han asistido al acto el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé. «En la Fundación «la Caixa» estamos convencidos de que impulsar la excelencia, con el apoyo a las personas con mayor talento, constituye uno de los motores fundamentales del progreso científico y del bienestar social», ha explicado Fainé, quien ha destacado que el programa responde a esta convicción desde 1982.

Luis Sentís, referente internacional en robótica humanoide y sistemas ciberfísicos, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación «la Caixa». Catedrático en la University of Texas at Austin, director de Good Systems y cofundador de Apptronik, Sentís impulsa una robótica centrada en las personas, combinando innovación tecnológica con una visión humanista orientada a la convivencia segura entre humanos y máquinas.

Su trayectoria internacional comenzó en Estados Unidos gracias a una beca de posgrado de la Fundación «la Caixa», que le permitió realizar sus estudios de máster en la Stanford University y sentar las bases de una carrera dedicada a integrar ética, ingeniería y sociedad. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con galardones como el NASA Elite Team Award por sus contribuciones al Johnson Space Center.

Una estudiante alicantina

Entre los becados figura una estudiante de Alicante. María Luisa Bernabé Aliaga cursa un máster en Ciencias Políticas, en la especialidad de Comportamiento Político, en la London School of Economics and Political Science, en Reino Unido. Nacida en Orihuela, es graduada en Estudios Internacionales y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid.

Interesada en la política, la identidad y las fuerzas que estructuran la vida social, ha ampliado su formación con experiencias académicas internacionales en Sciences Po y en la City University of New York, que reforzaron su perspectiva comparada y global. También ha participado en el programa Erasmus+ Blended Intensive Programme en la University of Antwerp, en Bélgica, donde consolidó su interés por los fundamentos normativos y filosóficos de Europa.

Además, ha colaborado en un proyecto de investigación centrado en las transiciones democráticas, una experiencia que reafirmó su interés por la investigación como herramienta para comprender realidades sociales complejas y contribuir al cambio. Actualmente, desarrolla una investigación de posgrado centrada en las identidades políticas que están transformando las sociedades actuales.

Las 100 becas concedidas están repartidas entre tres continentes: 64 son para estudiar en Europa, 35 en América y 1 en Asia. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido, con 38, y Estados Unidos, con 34.

Los becarios de la promoción de 2025 proceden de 27 provincias españolas y de un distrito portugués, y la edad media en el momento de recibir la beca es de 24 años.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge, la Columbia University, la London School of Economics and Political Science, la ETH Zürich, la Harvard University y la University of Oxford. La mayoría de las becas corresponden a estudios de máster, seguidas de doctorado y estancias de investigación.

Desde el inicio del programa, en 1982, hasta la convocatoria de 2025, la Fundación «la Caixa» ha destinado más de 229 millones de euros a la formación en el extranjero de 4.177 estudiantes. La inversión en la convocatoria de 2025 ha sido de 10 millones de euros, con un coste medio de 100.000 euros por beca.