El gobierno de Barcala pasa de querer limitar los puestos de hostelería en los mercados a ampliar su horario en Alicante

De prometer un límite para los puestos de hostelería en los mercados de Alicante a flexibilizar sus horarios, permitir la instalación de mesas y sillas y autorizar que algunas instalaciones sean consideradas "de especial vocación gastronómica". El gobierno de Luis Barcala impulsa un cambio en la regulación de los Mercados Municipales de la ciudad, que no incluye un tope máximo para los negocios de restauración, pese a las reclamaciones de los placeros.

La propuesta de modificación para la Ordenanza Municipal de Mercados del Partido Popular, que se debatirá en el próximo Consejo Local de Comercio, el 21 de julio, incluye importantes novedades relativas con los puestos dedicados a la hostelería. Este tipo de establecimientos, que hasta ahora se encontraban vagamente regulados, contarán ahora con "la posibilidad de disponer de horarios ampliados dentro del límite aprobados por el Ayuntamiento, respetando las tareas de limpieza, mantenimiento y seguridad del recinto y el horario máximo fijado para el cierre del Mercado".

"Responder a la demanda de consumo"

El objetivo, según el Consistorio, es "promover la competitividad, el emprendimiento y la viabilidad de los mercados municipales, a la vez que mejorar su gestión y conseguir dar respuesta a las nuevas demandas de consumo, además de atraer a un nuevo público y generar sinergias entre el comercio y el ocio". Al respecto, se fija el establecimiento de "zonas o actividades destinadas a nuevas modalidades de productos alimentarios, actividades de restauración y cualquier otra que complemente y contribuyan a la mejora de la oferta de servicios a los consumidores".

En la misma línea, se prevé autorizar el uso de zonas comunes para que las unidades comerciales destinadas a restauración o al consumo de alimentos puedan "instalar sillas y mesas, previa autorización municipal". Eso sí, el texto advierte de que estas actividades podrán desarrollarse siempre y cuando "sean compatibles con la naturaleza de esos espacios y la sostenibilidad del Mercado, no perjudiquen al medio ambiente y no afecten al normal funcionamiento del Mercado ni a la seguridad de las personas o bienes".

Limitaciones

Al margen de la ampliación de horarios y el permiso de mesas y sillas, el Ayuntamiento también espera introducir limitaciones "con el fin de preservar la función esencial de los mercados municipales como espacios destinados prioritariamente al abastecimiento de productos alimentarios de proximidad". Por ello, el borrador contempla que "las unidades comerciales destinadas a actividades de restauración o degustación únicamente podrán ubicarse en zonas expresamente delimitadas a tal fin".

Pese a ello, el articulado propuesto por el Consistorio no incluye el ansiado límite máximo de puestos de hostelería, determinado por un porcentaje que no supere el 12 % del total del mercado en cuestión. Al respecto, el ejecutivo apunta que "podrá autorizar por razones de interés público, previo informe técnico, la implantación de unidades comerciales destinadas a actividades de restauración o degustación, siempre que se mantenga el equilibrio entre la actividad tradicional de abastecimiento y las nuevas modalidades de productos o servicios", sin especificar el límite de dicho equilibrio.

De hecho, según la redacción propuesta por el PP, el Ayuntamiento "podrá declarar, mediante acuerdo plenario, determinados Mercados Municipales como de especial vocación gastronómica, atendiendo a su localización, características arquitectónicas o interés turístico y comercial". Esta catalogación supondrá que "podrá autorizarse un número superior de puestos de restauración, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y convivencia". Las condiciones específicas de funcionamiento de dichos mercados se determinarán mediante reglamento interno aprobado por la Concejalía competente.