Las Hogueras de Alicante renuevan su reglamento disciplinario: medidas sobre las filtraciones del jurado, las subvenciones o el acoso sexual

Aunque ya estaba previsto, las sospechas de filtración sobre la Elección de la Bellea del Foc Infantil del 2026 llevaron a la Federació de Fogueres a anunciar que sancionaría a los miembros del jurado que incumplan las cláusulas de confidencialidad. Ahora, el ente gestor de la Fiesta busca renovar el Reglamento de Régimen Disciplinario interno, sin actualizar desde el 2008, e incluir apartados sobre conflictos de interés, el cobro de subvenciones o el acoso sexual. Este documento, que a priori se esperaba aprobar el pasado mes de junio, se someterá a votación en la asamblea del próximo 14 de julio, en una reunión extraordinaria.

Según se recoge en el documento, sus disposiciones serán de aplicación para las asociaciones dentro de la Federación, sus miembros participantes en actos oficiales, los integrantes de la Asamblea General y quienes conformen la Junta Directiva de la Federació. En los distintos apartados, se incorporan infracciones leves, graves y muy graves, con distintas penalidades.

Por lo que respecta al apartado orientado a los jurados designados por la Federació, se determina que podrán ser sancionadas conductas como retrasos o inasistencia injustificada a las sesiones (leve), falta de imparcialidad evidente o negligencia en el desempeño de sus funciones (grave) y manipular deliberadamente los resultados o cometer actos de discriminación o acoso (muy grave). Como consecuencia de estas cuestiones, los castigos van desde una amonestación interna o pública a la suspensión de sus funciones y la expulsión definitiva.

¿Conflictos de interés?

El nuevo reglamento también incorpora un capítulo orientado a regular los posibles conflictos de interés, considerando que se da esta situación cuando los implicados tengan afán directo o indirecto en un asunto, mantengan relación personal o profesional con personas o entidades afectadas o exista un vínculo familiar hasta segundo grado.

Al respecto, se indica que "toda persona que incurra en esta situación deberá comunicarlo inmediatamente" y que la "omisión dolosa de esta obligación" constituirá una infracción muy grave. Además, quien se encuentre en situación de conflicto deberá abstenerse de participar en deliberaciones, de votar y de influir directa o indirectamente en la decisión.

En caso contrario, se podrá dar lugar al cese inmediato de la persona afectada, además de su inhabilitación durante un máximo de cuatro años y la exigencia de responsabilidad por los daños causados.

Gestión de subvenciones

Del mismo modo, se incluye articulado relativo al régimen económico y la gestión de subvenciones públicas, remarcando que los miembros de las Federació "actuarán como responsables de la correcta aplicación de los fondos" obtenidos en el ejercicio de su labor.

Entre estas obligaciones, destacan las de aplicar los ingresos "exclusivamente a la finalidad concedida", "conservar documentación justificativa", "someterse a actuaciones de comprobación y control". Por el contrario, queda completamente prohibido "falsear documentación", "ocultar ingresos o gastos vinculados" y "no reintegrar cantidades indebidamente percibidas".

En este apartado, se advierte de que los miembros de la Junta Directiva responderán ante a Federació "por daños causados por dolo, culpa o negligencia graves" y que la asamblea podrá "acordar el ejercicio de acciones de responsabilidad".

Acoso sexual

La Federació también ha incluido en su propuesta de reglamento una regulación específica sobre las situaciones de vejaciones y acoso sexual. En este sentido, el ente gestor de la Fiesta declara una política de "tolerancia cero" frente a situaciones de agresiones sexuales o discriminaciones, ya sean verbales, no verbales o físicas, que tengan por objeto o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

Este tipo de conflictos activarán un protocolo de actuación que incluye atención inmediata a la presunta víctima, separación inmediata de la persona afectada y su agresor, el ofrecimiento de asistencia y la comunicación, si procede, a las autoridades.

Las medidas correctoras al respecto incluirán también la expulsión inmediata del agresor del acto en cuestión y la prohibición de participación en eventos de la Federació. Ahora, el órgano que dirige David Olivares confía en aprobar el nuevo articulado en la asamblea convocada para el 14 de julio.