La música toma San Blas con la Entrada de Bandas

Ninguna fiesta se concibe sin música. Y por ello, un acto como la Entrada de Bandas es el perfecto para poner ese elemento tan importante en el centro, convirtiéndose en el eje sobre el que girarán los próximos días de celebración. El barrio de San Blas está ya sumergido en esa vorágine con sus Fiestas de Moros y Cristianos, cuya Entrada de Bandas Antonio Carrillos volvió a reunir a la música festera como gran protagonista.

Desde el final de la calle Pintor Gisbert hasta el castillo desfilaron, una tras otra, 16 bandas de música procedentes de distintos puntos de la provincia. Tras el recorrido, todas ellas se concentraron frente a la fortaleza situada al final de la avenida de los Condes de Soto Ameno.

Finalizado este momento de euforia, llegó uno de los actos más emotivos: el homenaje al festero fallecido. Los cargos festeros depositaron coronas de laurel en recuerdo de todos aquellos que ya no están, pero que vivieron intensamente estas fiestas. Este año, el recuerdo fue especialmente sentido para Vicente Sala Blasco, Capitán Moro 2024, fallecido hace tan solo unos días.

Tras este homenaje llegó uno de los instantes más esperados, cuando todas las bandas interpretaron al unísono el Himno de San Blas, dirigido por el director Juan Miguel Muñoz Cabrera desde lo alto de la fortaleza.

Concluido el acto, los festeros se recogieron en sus cuarteles para celebrar la tradicional Nit de l'Olla. Más tarde, turno del clásico desfile de las escobas, por Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert desde el castillo.

San Blas calienta motores para sus grandes días con la Entrada de Bandas / Héctor Fuentes

Programación

Las fiestas continuarán este sábado con la Entrada Cristiana, prevista para las 20 horas. Abrirá el desfile la Filà Almogávares, Capitanía Cristiana 2026, mientras que la Filà Templarios cerrará el cortejo como Alferecía Cristiana.

El domingo será el turno de la Entrada Mora, que comenzará a las 19:30 horas. La Filà Marrakets encabezará el desfile como Capitanía Mora y la Filà Abbasidas lo cerrará como Alferecía Mora.

Noticias relacionadas

El lunes llegará el desenlace de las fiestas con las tradicionales embajadas y la pólvora. La Embajada Mora, con batalla y capitulación cristiana, tendrá lugar a las 10 horas, mientras que la Embajada Cristiana, con batalla y capitulación mora, se celebrará a las 20 horas. El castillo de fuegos artificiales, previsto para las 22 horas, pondrá el broche final a unas fiestas que vuelven a convertir San Blas en un referente de música, tradición, historia y convivencia.