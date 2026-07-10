La nota que se encuentra una furgoneta mal aparcada en Alicante: “Practica coloreando la tortuga”

Una furgoneta aparcada en Alicante se ha convertido en protagonista inesperada de las redes sociales después de que alguien dejara en su parabrisas una nota tan irónica como elaborada.

El mensaje incluía el dibujo de una tortuga y una recomendación dirigida al conductor: “Muchos niños de tres años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando la tortuga te ayudará a aparcar mejor”. La nota terminaba con otro consejo: “Aprende a convivir”.

Las imágenes, difundidas en la popular cuenta de X "Líos de vecinos" junto al comentario “Mientras tanto en Alicante…”, muestran la furgoneta ocupando más de una plaza de aparcamiento, primero de noche y después a plena luz del día.

Una lección de aparcamiento con dibujo incluido

La originalidad del reproche está en su formato. En lugar de limitarse a dejar una queja escrita, el autor de la nota recurrió a una ficha de apariencia escolar para comparar la dificultad de aparcar dentro de las líneas con la de colorear sin salirse.

El tono infantil del dibujo contrasta con el enfado evidente de quien lo dejó. La tortuga ocupa buena parte del papel y funciona como una especie de ejercicio práctico para el destinatario.

La publicación supera ya las 24.000 visualizaciones y provocó respuestas divididas entre quienes entienden la crítica y quienes defiende la forma en la que estaba estacionado el vehículo.

Los comentarios, divididos

Algunos usuarios señalaron que se trata de una furgoneta de gran longitud y que aparcarla dentro de una única plaza podría resultar complicado. “El tamaño de esa furgo es extralargo”, apuntó uno de ellos.

Otros defendieron que colocarla de esa manera podía ser precisamente la opción que menos molestara a la circulación, aunque implicara ocupar más de un espacio. “Así estacionó de la manera de ocupar menos espacio y no molestar”, escribió otro usuario.

También hubo quien resumió la polémica con una respuesta más prudente: “Depende de cómo se vea”.

El eterno conflicto por las plazas de aparcamiento

La escena refleja una discusión habitual en ciudades con falta de estacionamiento: qué deben hacer los conductores de vehículos largos cuando las plazas convencionales se quedan pequeñas.

Por un lado, ocupar varias plazas genera malestar entre quienes buscan aparcamiento. Por otro, dejar parte del vehículo fuera de la zona marcada puede dificultar la circulación o invadir la calzada.

Un coche mal aparcado junto a una valla de señalización. / Héctor Fuentes

En este caso, la nota no resolvió el debate, pero sí consiguió algo más difícil: convertir una queja vecinal en una de las imágenes más comentadas del día en las redes sociales en Alicante.

Ironía al volante

No es la primera vez que una mala maniobra de aparcamiento acaba acompañada de una nota, pero pocas están tan trabajadas como esta. Dibujo, mensaje, recomendación y conclusión forman una pequeña lección de convivencia urbana escrita con bolígrafo.

La furgoneta terminó marchándose, pero la tortuga ya circula por las redes como símbolo de una de las guerras más cotidianas de cualquier ciudad: la lucha por aparcar sin salirse de las líneas.