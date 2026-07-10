Notas de corte en Alicante: Medicina ocupa los primeros puestos en las universidades de la provincia

Miles de estudiantes de la provincia de Alicante esperaban ansiosos este 10 julio, fecha en la que sabrán si han conseguido plaza en la universidad. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se celebraron en la Comunidad Valenciana entre el 2 y el 4 de junio y no es hasta hoy cuando se han publicado las notas de corte de las carreras.

Los alumnos que aprobaron Selectividad y realizaron la preinscripción ya pueden consultar el resultado de la adjudicación de plazas para el curso 2026-27 en las universidades públicas valencianas.

Las 10 titulaciones con notas de corte más altas de la Comunidad Valenciana

Los grados con las notas de corte más elevadas de este año son los vinculados con las ingenierías y las matemáticas. En la Comunidad Valenciana, la titulación con la nota más alta es el PARS en Ingeniería Aeronáutica, cursado a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València (UPV), con un 13,504. Le sigue el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la misma universidad, con un 13,5. También se sitúan entre las primeras posiciones el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV), con un 13,441, y el grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,275.

Estas son las 10 titulaciones con las notas de corte más altas de la Comunidad Valenciana

PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,504

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,5

Doble Grado en Física y Matemáticas — Universitat de València (UV): 13,441

Grado en Ingeniería Aeroespacial — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,275

Grado en Medicina — Universidad de Alicante (UA): 13,172

Grado en Medicina — Universitat de València (UV): 13,171

Grado en Medicina — Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH): 13,166

Grado en Medicina — Universitat Jaume I de Castelló (UJI): 13,021

Grado en Odontología — Universitat de València (UV): 12,976

Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática — Universitat de València (UV): 12,968

Notas de corte en las universidades de Alicante

En cuanto a las universidades de la provincia de Alicante, el Grado de Medicina de la Universidad de Alicante (UA) es el que tiene la nota más elevada (13,172), ligeramente superior a la misma carrera que se imparte en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), que se sitúa en 13,166.

Notas de corte en la UA

Grado en Medicina — nota de corte: 13,172 Doble grado en Física y Matemáticas — nota de corte: 12,921 Grado en Ingeniería Aeroespacial — nota de corte: 12,878 Doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales — nota de corte: 12,643 Grado en Matemáticas - nota de corte: 12,403 Grado en Ingeniería Biomédica - nota de corte: 12,164 Grado en Física - nota de corte: 11,976 Grado en Enfermería - nota de corte: 11,883 Grado en Relaciones Internacionales - nota de corte: 11,802 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - nota de corte: 11,1

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