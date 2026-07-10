Patrullas vecinales en El Rebolledo: el plan municipal contra robos y okupaciones

El Rebolledo es una partida rural perteneciente al término municipal de Alicante y bordeada por la autovía A-31, a los pies de la Sierra de Fontcalent. Los cacos y okupas aprovechan el aislamiento de este núcleo de casitas rurales, chalets y cultivos. "La semana pasada, en la zona de chalets, vimos acceder a una vivienda a una familia con niños y un montón de adultos", señala Noelia Tari, de 40 años, que ha crecido en esta pedanía y la visita frecuentemente porque sus padres viven allí. Aunque "reventaron las cerraduras", la rapidez con la que los vecinos llamaron a la policía, impidió la okupación. Tari atribuye a "la alarma social generada" el hecho de que el Ayuntamiento haya activado Veïns en Alerta, un proyecto piloto de patrullas vecinales en colaboración con la Policía Local, que no tiene dependencias, al tratarse de una partida rural.

Un cartel amarillo tamaño A4 cuelga de algunas viviendas de El Rebolledo: "Vecinos organizados. Aviso directo a la policía", reza el texto. La Policía Local ha entregado estos letreros a los integrantes del proyecto —previo pago— y que tienen un fin "disuasorio" hacia los delincuentes, según explica Tari. El sistema es sencillo. En un grupo de WhatsApp, los representantes vecinales de la pedanía informan al mando de la Unidad de Partidas Rurales (UPR) de merodeos, vehículos sospechosos o cualquier incidencia relacionada con la seguridad. Los vecinos están divididos "en dos o tres grupos" de esta aplicación de mensajería y los administradores de estos grupos se integrarán además en el grupo de la UPR, explica Tari.

La vecina exigió a los agentes en la reunión de este jueves —la primera— que quieren "verlos más" al margen de este programa de colaboración ciudadana. "El comisario se comprometió a que todos los viernes y sábados por la noche" acudirán agentes de GOIR, el Grupo Operativo de Intervención Rápida. Los robos en los chalets "van por oleadas", explica Tari. En vacaciones, "que saben que la gente está menos en casa", los ladrones aprovechan, y "aunque tengas alarma, al ser campo, cuando la policía llega ya te han desvalijado", explica. En la reunión participaron el concejal de Seguridad, Julio Calero, del PP; el comisario, Raúl Romero; y el inspector; Iván Torregrosa.

Implantación en otras partidas

La plataforma Veïns en Alerta funciona en las partidas rurales de Elche desde hace cinco años. El proyecto en El Rebolledo es una prueba piloto, pero el "objetivo a corto y medio plazo es extenderlo al resto de las partidas rurales del municipio", ha confirmado el Consistorio en un comunicado. La iniciativa está dentro "del nuevo Protocolo de Inteligencia Vecinal Colaborativa" que se testará inicialmente en El Rebolledo. El protocolo prevé, además del grupo de WhatsApp y los carteles disuasorios, "formularios de incidencia rural" para "visibilizar los delitos menores y crear mapas de calor" para mejorar el patrullaje y "la detección de vertidos de escombros".

El concejal Calero remarcó en la reunión que "Veïns Alerta es un canal de comunicación para situaciones no urgentes que requieran atención y prevención", pero que "ante la comisión de un delito o una urgencia" los ciudadanos deben llamar "inmediatamente al 112”.