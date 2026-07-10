AEROPUERTO
Pegasus amplía a un vuelo diario su ruta entre Alicante y Estambul apenas tres meses después de estrenarla
La aerolínea turca reforzará la conexión entre El Altet y Sabiha Gökçen del 15 de septiembre al 23 de octubre
Pegasus Airlines aumentará a un vuelo diario su nueva ruta entre el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y Estambul-Sabiha Gökçen durante el tramo final de la temporada de verano.
La aerolínea turca de bajo coste pasará de las actuales cuatro frecuencias semanales a siete entre el 15 de septiembre y el 23 de octubre de 2026, apenas tres meses después de inaugurar la conexión directa.
La ruta comenzó a operar el pasado 23 de junio con vuelos los martes, jueves, sábados y domingos, según confirmó Aena durante su puesta en marcha.
Vuelos todos los días de la semana
Durante el periodo de refuerzo, Pegasus añadirá operaciones los lunes, miércoles y viernes, de modo que Alicante y Estambul quedarán conectadas los siete días de la semana.
Los vuelos continuarán operándose con aviones Airbus A320neo de 186 plazas. Desde Alicante, el vuelo PC1122 saldrá a las 14.25 horas y llegará al aeropuerto de Sabiha Gökçen a las 19.10 horas.
En sentido contrario, el PC1121 despegará de Estambul a las 10.30 horas y aterrizará en Alicante a las 13.20 horas.
Una ruta estrenada este verano
La llegada de Pegasus permitió al aeropuerto alicantino estrenar una conexión directa con Estambul-Sabiha Gökçen. En su lanzamiento, Aena destacó que la ruta comenzaba con cuatro vuelos semanales, operados los martes, jueves, sábados y domingos.
El incremento hasta una frecuencia diaria refuerza la presencia de la compañía turca en El Altet y amplía las posibilidades de viaje tanto hacia Estambul como hacia otros destinos de su red.
Conexiones con Turquía, Oriente Medio y Asia Central
Sabiha Gökçen es la principal base de operaciones de Pegasus y permite enlazar con numerosos destinos de Turquía, Oriente Medio, el Cáucaso y Asia Central.
La conexión abre así nuevas alternativas desde la Costa Blanca para quienes viajen por turismo, negocios o para continuar trayecto con una única escala.
Cuatro vuelos semanales durante el invierno
Una vez finalizado el refuerzo de otoño, Pegasus mantendrá la ruta durante la temporada de invierno 2026-2027 con cuatro frecuencias semanales.
Los vuelos desde Alicante operarán los martes, jueves, sábados y domingos, con salida prevista a las 12.25 horas y llegada a Estambul a las 18.10 horas. En sentido inverso, despegarán a las 9.30 horas y aterrizarán en El Altet a las 11.20 horas.
El aumento temporal hasta un vuelo diario supone una mejora relevante para una conexión que acaba de incorporarse al mapa de destinos directos del aeropuerto alicantino.
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