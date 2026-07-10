Camarero, sobre comparecer voluntariamente en la comisión de las Cortes por Les Naus de Alicante: "Poco más podría decir"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha descartado la opción de comparecer de forma voluntaria ante la comisión que investiga el escándalo de Les Naus. La dirigente popular ha asegurado que desde su departamento ya "se ha contestado a todo lo que tenía que contestar" y ha destacado el "ejercicio de transparencia" realizado desde que INFORMACIÓN destapó las polémicas adjudicaciones. "Poco más podría decir", ha añadido la consellera, cerrando la puerta a su participación en el órgano.

Camarero, que se encontraba este viernes en la provincia de Alicante para visitar obras del Plan Vive, ha remarcado que la Conselleria de Vivienda ha entregado (aunque con reparos por la protección de datos) toda la documentación solicitada y ha puesto en valor que el departamento autonómico abrió investigación interna "directamente, sin que nadie lo solicitase". Por todo ello, la consellera popular se muestra "absolutamente tranquila" y se pone "a disposición de explicar tantas veces como sea necesario lo que se ha averiguado y lo que se ha investigado". Eso sí, dichas explicaciones no llegarán en el marco de la comisión que investiga las adjudicaciones de Les Naus en la Generalitat.

Cambios normativos

En cuanto a la regulación autonómica para evitar que se repitan casos como el de Les Naus en las futuras adjudicaciones del Plan Vive, Camarero ha manifestado que la conselleria "introducirá requisitos siempre que se vea que puede haber un problema", pero ha querido incidir en que la polémica promoción de La Condomina se realizó bajo el anterior decreto de la Generalitat, aprobado por el Botànic.

Pese a ello, la dirigente popular ha asegurado que el Consell aprovechará que se está tramitando la Ley de Acompañamiento en el parlamento autonómico para poder hacer "una nueva reforma de el Decreto 180/2024, que todavía va a reiterar más y a mejorar los requisitos" de acceso. "Mejoramos la transparencia, mejoramos los registros, mejoramos la publicidad y mejoramos un aspecto que nosotros hemos detectado que, sin duda, pudo fallar en la adjudicación de Les Naus: la presunta mala fe o colaboración o mala actuación de un funcionario concreto".

En este sentido, la consellera ha apuntado que se ha decidido que la responsabilidad de visar los expedientes no recaiga sobre un solo trabajador público, sino que haya una comisión formada por varias personas, que pueda permitir una segunda revisión para reforzar el procedimiento. "Nosotros estamos lo que tenemos claro es que no vamos a dejar que se cuele por las rendijas del sistema ningún tramposo", ha apuntado la vicepresidenta, quien también ha abierto la puerta a nuevos cambios normativos en el futuro "si se descubre cualquier otra necesidad".

Plantón del PP en Alicante

Sobre lo que no ha querido pronunciarse Camarero es acerca del "plantón" que sus compañeros de partido, los concejales del PP en Alicante y el alcalde Luis Barcala, han protagonizado en la comisión municipal encargada de investigar el escándalo. "No voy a entrar en competencias de otros órganos" ha afirmado la consellera. No obstante, la dirigente popular sí ha remarcado que tanto ella misma como la Generalitat han dado "todas las explicaciones, siempre que se ha preguntado".

"Hemos realizado distintas inspecciones y distintos informes que hemos trasladado a la Justicia después de las investigaciones internas que hemos realizado y, por lo tanto, por nuestra parte, siempre hemos estado dispuestos a colaborar desde la máxima transparencia y a detectar o a poder colaborar con la detección de los posibles errores o fallos que se pudieran haber cometido", ha concluido.