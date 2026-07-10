Alicante recupera el tradicional desembarco de la Virgen del Carmen en el Postiguet: programa, fechas y actos

La devoción por la Virgen del Carmen volverá a llenar de tradición las calles de Alicante este mes de julio. La Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada ha presentado el programa de los Solemnes Cultos en honor a la Santísima Virgen, que se celebrarán del 8 al 18 de julio de 2026 y tendrán como escenario principal la Basílica de Santa María.

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 17 de julio, con la recuperación del tradicional desembarco de Nuestra Señora del Carmen en la playa del Postiguet, desde donde la imagen será trasladada en procesión hasta su sede canónica.

Novena a la Virgen del Carmen en la Basílica de Santa María

Los actos comenzarán el miércoles 8 de julio con la Solemne Novena, que se prolongará hasta el jueves 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen.

Durante estos días, la Basílica de Santa María acogerá cada tarde el siguiente programa:

19:00 horas: rezo del Santo Rosario

rezo del Santo Rosario 19:30 horas: Santa Misa

Santa Misa Tras la Eucaristía: ejercicio de la Solemne Novena

Estas celebraciones servirán como preparación espiritual para la jornada principal dedicada a la Virgen del Carmen.

Misa solemne presidida por el obispo de Orihuela-Alicante

El jueves 16 de julio, día de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, tendrá lugar a las 11:00 horas la Santa Misa Solemne, cantada por el Coro de la Basílica de Santa María. La celebración estará presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y contará con la presencia de representantes civiles y militares, instituciones, hermandades, cofradías y numerosos fieles.

Entre los asistentes estará también el comandante naval de Alicante, Rafael Torrecillas del Prado.

La Virgen del Carmen procesiona en Alicante / Héctor Fuentes

El Postiguet volverá a recibir a la Virgen del Carmen

Uno de los actos más destacados del programa será la llegada de la imagen a la playa del Postiguet. El viernes 17 de julio, a las 21:00 horas, tendrá lugar el tradicional desembarco de Nuestra Señora del Carmen, recuperando una de las estampas más vinculadas a la relación de Alicante con el mar.

Desde la playa, la imagen será trasladada en procesión hasta la Basílica de Santa María, donde permanecerá preparada para la jornada del sábado.

Las campanas anunciarán la salida de la Virgen

Como marca la tradición, a las 00:00 horas del sábado 18 de julio, las campanas de la Basílica de Santa María repicarán solemnemente para anunciar la apertura de las puertas del templo. En ese momento, los fieles podrán contemplar a Nuestra Señora del Carmen Coronada entronizada y revestida como Reina antes de la gran jornada procesional.

Procesión de la Virgen del Carmen por el centro de Alicante

El programa finalizará el sábado 18 de julio, con la Solemne Procesión de Nuestra Señora del Carmen Coronada. La salida está prevista a las 20:00 horas, recorriendo las calles del centro histórico de Alicante en una de las celebraciones religiosas más arraigadas de la ciudad.

Noticias relacionadas

La Cofradía invita a alicantinos, devotos y visitantes a participar en unos cultos que unen tradición, patrimonio y la especial vinculación de Alicante con la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar.