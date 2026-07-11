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Aemet lo confirma: comienza el ligero descenso de las temperaturas este sábado en Alicante

La previsión mantiene el ambiente veraniego en la provincia, aunque los termómetros se mantendrán lejos de los valores registrados durante la ola de calor en la que el territorio alicantino estuvo en alerta naranja y amarilla

Alicante consolida un fin de semana plenamente veraniego con máximas de 37°C y noches de intenso bochorno litoral

Alicante consolida un fin de semana plenamente veraniego con máximas de 37°C y noches de intenso bochorno litoral

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado 11 de julio una jornada estable y soleada en la provincia de Alicante, con un ligero descenso de las temperaturas respecto a los días más extremos de la semana. El ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, pero los termómetros se mantendrán en valores más llevaderos, especialmente en el litoral. Además, no hay ningún aviso meteorológico activo por altas temperaturas en la provincia durante este fin de semana, lo que indica que ya ha pasado lo peor de la ola de calor.

Riesgo de incendios

Aunque el descenso térmico aliviará parcialmente el calor, el riesgo de incendios forestales continúa siendo elevado debido a la sequedad del terreno y las altas temperaturas acumuladas durante los últimos días. Emergències 112 ha activado en el nivel alto en Alicante y el interior de Valencia y Castellón por la probabilidad de focos en zonas naturales de la Comunidad.

Alicante

Alicante vivirá un sábado de cielo despejado, con algunas nubes bajas a primeras horas y predominio del sol durante el resto del día. La temperatura máxima rondará los 30 grados, mientras que la mínima será de unos 24 grados. El viento de componente este dejará un ambiente algo más agradable durante la tarde.

Elche

Elche mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con cielos despejados y sin precipitaciones. Los termómetros oscilarán entre los 24 y los 32 grados, con calor durante las horas centrales, aunque claramente inferior al registrado a comienzos de la semana.

Benidorm

Benidorm disfrutará de una jornada muy estable, con predominio del sol y brisas marinas que suavizarán el ambiente. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 30 grados, lo que permitirá un ambiente cálido pero sin excesos.

Elda

En el interior de la provincia seguirá haciendo calor, aunque con registros más moderados. Elda alcanzará una máxima de 34 grados, con una mínima de 21 grados, en una jornada seca, soleada y sin riesgo de lluvia.

Torrevieja

Torrevieja continuará con un tiempo plenamente estival, marcado por el sol y la estabilidad atmosférica. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con la humedad propia del litoral que hará que la sensación térmica sea algo superior durante la tarde.

Orihuela

Orihuela volverá a registrar una de las temperaturas más elevadas de la provincia, aunque lejos de los valores extremos de la ola de calor. Los termómetros alcanzarán los 35 grados, con una mínima de 22 grados, bajo un cielo completamente despejado.

Alcoy

Alcoy disfrutará de una jornada soleada y muy estable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 33 grados, con calor intenso durante las horas centrales, pero más llevadero que el registrado durante los últimos días.

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Dénia

Dénia tendrá un sábado marcado por el sol y el buen tiempo. Las temperaturas se situarán entre los 24 y los 30 grados, con viento flojo de componente este y un ambiente agradable junto al mar durante toda la jornada.

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