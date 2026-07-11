Alicante estudia implantar dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el empleo y la atención a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos tras recibir 27 propuestas de 19 empresas, consorcios y entidades especializadas para desarrollar dos proyectos estratégicos: una plataforma inteligente para mejorar la gestión del empleo y una herramienta que facilite la comprensión de los documentos administrativos mediante un lenguaje más claro.

Las iniciativas forman parte de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM), un proceso incluido en la estrategia municipal de Compra Pública de Innovación (CPI), cuyo objetivo es conocer las soluciones tecnológicas existentes antes de sacar a licitación ambos proyectos.

Los resultados se han presentado este miércoles en el Gimnasio de las Ideas, en una jornada en la que han participado representantes del Ayuntamiento, empresas tecnológicas, universidades y entidades vinculadas a la innovación.

Dos proyectos independientes

El primero de los retos planteados por el consistorio consiste en transformar el actual portal municipal de empleo en una plataforma inteligente capaz de mejorar el encuentro entre empresas y demandantes de trabajo.

La futura herramienta incorporaría funciones como el análisis predictivo, la automatización de procesos con empresas y la ampliación del servicio a perfiles profesionales más diversos.

El segundo proyecto busca desarrollar un sistema de inteligencia artificial que ayude al personal municipal a elaborar versiones más comprensibles de documentos jurídicos y administrativos, sin alterar su validez legal. El objetivo es facilitar la comprensión de los trámites por parte de la ciudadanía y complementar el funcionamiento del asistente virtual municipal ALI.

Foto de familia de las autoridades y entidades presentes en la presentación. / INFORMACIÓN

Inversiones de hasta 1,35 millones de euros

Según las conclusiones de la consulta, las propuestas recibidas presentan un grado de madurez tecnológica suficiente para desarrollar ambos proyectos mediante la fórmula de Compra Pública de Tecnología Innovadora, a través de procedimientos abiertos.

Las estimaciones económicas sitúan el presupuesto del proyecto de empleabilidad entre 400.000 y 750.000 euros, mientras que la herramienta de lenguaje claro tendría un coste de entre 300.000 y 600.000 euros.

Los plazos de ejecución previstos oscilarían entre seis y 24 meses, dependiendo del alcance definitivo de cada licitación.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, aseguró que el proyecto es fruto del trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y otras administraciones para abordar los problemas de empleabilidad desde una perspectiva más amplia. Además, defendió la Compra Pública de Innovación como una herramienta para trasladar la innovación a mejoras reales para la ciudadanía mediante la colaboración con las empresas del sector.

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Por su parte, el concejal de Innovación, Antonio Peral, destacó el trabajo transversal realizado por el Ayuntamiento y puso como ejemplo el funcionamiento del asistente virtual ALI. También avanzó que las soluciones que finalmente se desarrollen estarán concebidas como un complemento de esta plataforma y se impulsarán en código abierto, con el objetivo de que puedan ser utilizadas también por otras administraciones públicas.