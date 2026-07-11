FEMPA lanza una guía gratuita para mejorar la seguridad de las puertas automáticas
El documento, realizado con el apoyo de la Diputación de Alicante, aclara las obligaciones de propietarios, comunidades, comercios e industrias en materia de mantenimiento y Marcado CE
Muchas comunidades de vecinos, comercios, industrias y empresas conviven a diario con puertas automáticas sin conocer del todo las responsabilidades que implica su instalación y uso. Para resolver dudas, mejorar la seguridad y facilitar el cumplimiento de la normativa, FEMPA ha elaborado la Guía útil para propietarios de puertas automáticas, una iniciativa realizada con el apoyo de la Diputación de Alicante.
La publicación nace con un marcado carácter práctico y divulgativo, pensada para acercar a los propietarios una información que, en muchos casos, resulta desconocida pese a su importancia. Y es que el mantenimiento de este tipo de puertas no es una recomendación, sino una obligación, ya que contribuye directamente a garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de las personas que las utilizan.
La guía también pone el foco en el Marcado CE, una exigencia legal que acredita que la puerta cumple unos requisitos mínimos de seguridad. Esta obligación afecta tanto a las puertas nuevas que se comercializan por primera vez como a aquellas ya instaladas que, por sus características o modificaciones, deban adaptarse a la normativa vigente.
¿Por qué es importante esta guía?
Con un lenguaje sencillo y una estructura orientada a resolver cuestiones habituales, el documento busca convertirse en una herramienta útil para propietarios particulares, administradores de fincas, comunidades de vecinos, establecimientos comerciales, industrias y empresas que disponen de este tipo de instalaciones.
Su objetivo es que los usuarios puedan identificar mejor sus responsabilidades, conocer la importancia de las revisiones periódicas y entender cuándo es necesario actuar para asegurar el cumplimiento legal.
La clave es la prevención
Desde FEMPA se subraya la necesidad de reforzar la cultura preventiva en torno a las puertas automáticas, ya que un mantenimiento deficiente o la falta de adecuación normativa pueden derivar en riesgos para los usuarios, averías, fallos de funcionamiento o responsabilidades para los titulares de la instalación.
Por ello, la guía se plantea como un recurso de servicio público, accesible y orientado a reducir la incertidumbre en un ámbito técnico que afecta a miles de inmuebles y negocios.
La entidad pone a disposición de los usuarios la web www.todocarpinteriametalica.es para buscar un profesional acreditado en carpintería metálica y puertas automáticas.
La iniciativa, desarrollada por FEMPA con el apoyo de la Diputación de Alicante, reafirma el compromiso de ambas entidades con la seguridad, la profesionalización del sector y el acompañamiento a propietarios y empresas.
La guía está disponible gratuitamente y pretende contribuir a un uso más seguro, responsable y regulado de las puertas automáticas en comunidades, comercios, industrias y empresas.
- Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
- El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa
- El ciberataque fuerza a la Universidad de Alicante a publicar las notas de julio en tablones y en plataformas alternativas
- Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante
- Del blanco al negro en el tramo más nuevo de la Explanada de Alicante
- Sin acceso a los materiales en plenos exámenes de recuperación por el ciberataque en la Universidad de Alicante