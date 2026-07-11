El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico

Alicante cuenta desde ahora con un nuevo espacio de ocio junto al mar para toda la familia. La ciudad ha abierto al público una zona natural y recreativa pensada para pasear, descansar, jugar, caminar junto al Mediterráneo y disfrutar del litoral en un entorno más amable, verde y accesible. El nuevo parque suma zonas ajardinadas, sendas peatonales, palmeras, bancos, fuentes, juegos infantiles, pasarelas y un yacimiento arqueológico. Se ubica en La Almadraba y ocupa 25.000 metros cuadrados.

El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, sendas peatonales y palmeras / Pilar Cortés

La actuación ha supuesto una inversión de 6,8 millones de euros y está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation.

La Almadraba abre como nuevo espacio para el ocio familiar, con juegos infantiles para los más pequeños / Pilar Cortés

Parque junto al mar

Las obras han permitido crear un parque litoral con nuevos recorridos peatonales, zonas verdes y diferentes espacios para niños y mayores. También se han peatonalizado las calles Corbeta y Almadraba para reforzar el carácter tranquilo del entorno y facilitar los desplazamientos a pie. El proyecto incorpora mobiliario urbano, zonas de descanso, lavapiés, fuentes, aparcabicis, juegos infantiles, pasarelas de madera y de hormigón, sillas y bancos. Además, la prolongación de una pasarela permite conectar el espacio renaturalizado con el puerto deportivo, ampliando el paseo junto al mar.

Así es el nuevo parque junto a la playa de la Almadraba / Rafa Arjones

Además, el parque cuenta con recorridos peatonales accesibles y con un sistema sostenible de drenaje frente a lluvias fuertes. Este sistema incluye un aljibe de 786 metros cúbicos, un canal abierto y un canal filtrante, pensados para retener y canalizar el agua de escorrentía, reducir arrastres hacia la playa y mejorar la respuesta del entorno en episodios de lluvia intensa.

La Almadraba abre como nuevo espacio litoral y arqueológico tras retrasos, sobrecostes y polémica política / Pilar Cortés

Aseos públicos

Otro de los elementos destacados es el nuevo edificio de servicios, que sustituye al antiguo edificio de emergencias del Ayuntamiento. Se trata de una pieza semienterrada con cubierta vegetal, diseñada para minimizar su impacto visual e integrarse mejor en el paisaje. En su interior se ubican servicios de Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo, aseos públicos y un almacén general. También se ha trasladado el quiosco situado en Dominio Público Marítimo Terrestre a una zona verde acondicionada, con el objetivo de activar el nuevo espacio público y hacerlo más cómodo para los usuarios.

Yacimiento arqueológico

Otro de los puntos fuertes del parque es una villa romana localizada en el entorno del yacimiento de La Almadraba-Camping Bahía, donde apareció la Venus de Alicante, una cabeza romana de mármol datada entre los siglos I y II d. C. El yacimiento conserva restos de viviendas, monedas y abundante material cerámico que apuntan a una ocupación prolongada entre los siglos III a. C. y IV d. C. Para facilitar la visita se han instalado pasarelas de madera y se han colocado paneles informativos.

INFORMACIÓN

La apertura llega después de retrasos, sobrecostes y polémica política por el propio acto de inauguración

La obra ha arrastrado un historial de modificaciones. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2024 con un plazo inicial de 14 meses, pero el Ayuntamiento aprobó primero una prórroga de dos meses y después otra ampliación de 86 días, que situaba la finalización prevista a finales de mayo. La primera modificación se justificó principalmente por la extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados, aunque también incorporaba ajustes en pluviales, riego con aguas regeneradas, juegos infantiles, equipamientos, arbolado, servicios y suelos encontrados.

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La segunda prórroga añadió otros motivos técnicos. Entre ellos, la complejidad de la estructura del aljibe de acumulación de escorrentías en la calle Corbeta, los efectos de episodios de lluvia sobre las labores de captación y canalización en la calle Arpón y la demora del operador eléctrico para energizar instalaciones ya ejecutadas. La actuación también se encareció más de un 18 %, hasta situar el presupuesto del proyecto en 6,8 millones, impuestos incluidos.