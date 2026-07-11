El PSOE de Alicante denuncia falta de prevención frente al riesgo de incendios en las partidas rurales y montes

El PSOE de Alicante ha denunciado el estado de abandono que presentan las partidas rurales y los espacios forestales de la ciudad y ha advertido de que esta situación incrementa el riesgo de incendios durante el verano. La formación considera que el gobierno municipal del PP no está aplicando las medidas preventivas necesarias en un contexto marcado por las altas temperaturas y los incendios registrados en distintos puntos de España.

El concejal socialista Raúl Ruiz ha asegurado que "el abandono del Ayuntamiento a las partidas rurales y a los espacios forestales está convirtiendo Alicante en un auténtico polvorín este verano debido a que Barcala sigue sin hacer los deberes más básicos de prevención". Por ello, ha reclamado al alcalde que impulse "un plan urgente de actuación" que contemple la retirada inmediata de vertederos ilegales, el desbroce de caminos y márgenes, la revisión de los sistemas de riego de los montes urbanos y la adopción de medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios.

El grupo socialista también ha señalado el estado de varios espacios forestales urbanos, como el Benacantil y el Monte Tossal, donde afirma que los problemas en los sistemas de riego han provocado que amplias zonas presenten vegetación seca, lo que, según sostiene, aumenta la vulnerabilidad ante posibles incendios. Además, denuncia que el parque Lo Morant continúa funcionando con un sistema manual de riego por goteo que califica de obsoleto y que, según el PSOE, ha provocado la pérdida de numerosas especies vegetales.

Asimismo, los socialistas aseguran que han recibido quejas vecinales por la falta de desbroce en diferentes caminos de las partidas rurales. Según explican, la proliferación de especies invasoras de rápido crecimiento invade los márgenes de las carreteras, reduce la visibilidad y dificulta la circulación de vehículos en zonas como la Cañada del Fenollar, además de incrementar el riesgo de propagación de incendios.

El PSOE también considera "especialmente preocupante" que, en un periodo de altas temperaturas y riesgo extremo de incendios, el Ayuntamiento haya acopiado materiales de construcción en una zona forestal del Benacantil para trabajos relacionados con el Castillo de Santa Bárbara.

"No solo hablamos de suciedad, hablamos de seguridad. Hay caminos invadidos por vegetación altamente combustible, montes completamente secos, sistemas de riego que no funcionan y vertederos ilegales que siguen creciendo. Basta una colilla para provocar una tragedia", ha advertido Ruiz.

Vertederos ilegales

La formación también ha puesto el foco en la proliferación de vertederos incontrolados en las partidas rurales. Según denuncia, en estos puntos permanecen durante semanas restos de poda, escombros, maderas, plásticos, cristales y otros materiales combustibles junto a viviendas, explotaciones agrícolas e industrias.

En este sentido, el PSOE recuerda que hace casi un año el equipo de gobierno aprobó una ampliación del contrato de limpieza que incluía un refuerzo económico de 750.000 euros para mejorar la retirada de escombros y vertidos en la vía pública. Sin embargo, sostiene que "la realidad demuestra que el problema no solo continúa, sino que se ha agravado" en partidas como El Moralet, Fontcalent o la Canyada del Fenollar.

Noticias relacionadas

"Hace casi un año Barcala decidió pagar más dinero por el contrato de limpieza para acabar con este problema. Hoy las escombreras se han multiplicado. Ya está bien de pagar cada vez más por unos servicios que funcionan cada vez peor", ha concluido Ruiz.