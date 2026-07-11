Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia Drogas El CampelloVeraneo San VicenteAccidente TractorIncendio AlmeríaAtropello MundialEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

San Blas revive la gesta cristiana en un desfile que desafía al calor

La Filà Almogávares, que ostenta este año la Capitanía Cristiana, recrea la expedición de Roger de Flor en una Entrada marcada por la espectacularidad y la música

Las mejores imágenes de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas: la Entrada Cristiana

Las mejores imágenes de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas: la Entrada Cristiana

Ver galería

Las mejores imágenes de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas: la Entrada Cristiana / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Alicante

San Blas vivió este sábado uno de los actos más esperados de sus Fiestas de Moros y Cristianos: la Entrada Cristiana. El barrio alicantino, inmerso ya en la celebración de unas fiestas con 83 años de historia, volvió a llenar sus calles de música, color y emoción en una jornada en la que ni el intenso calor logró restar protagonismo al desfile.

Con los termómetros superando los 30 grados y una acusada sensación de bochorno, especialmente en las estrechas calles del recorrido, los festeros desfilaron con la misma ilusión de cada año. Mientras tanto, el público, abanico en mano y refugiándose en las sombras siempre que era posible, respondió con una notable asistencia para disfrutar de uno de los momentos centrales de las fiestas.

La Entrada Cristiana estuvo encabezada por la Filà Almogávares, que este año ostenta la Capitanía Cristiana. Su boato transportó a los asistentes hasta el año 1303 con una recreación de la llegada de los almogávares a Constantinopla, liderados por Roger de Flor, para auxiliar al emperador bizantino Andrónico II Paleólogo en su lucha contra los turcos.

La escenificación reflejó el recibimiento con honores dispensado a las tropas aragonesas y el posterior enfrentamiento con los mercenarios genoveses, rivales comerciales de la Corona de Aragón. El conflicto desembocó en una violenta masacre que obligó finalmente al emperador a ordenar la salida de los almogávares de Constantinopla para continuar la campaña militar en Anatolia frente al avance turco.

Boato

Uno de los instantes más aplaudidos de la tarde llegó con la aparición de la carroza del capitán cristiano, Joan Davó Pareja, que hizo su entrada acompañado por la banda de música Lloc Nou de Fenollet, mientras sonaba la marcha L'Ambaixador Cristià, compuesta por Rafael Mullor Grau. Un momento cargado de simbolismo que puso el broche al espectacular boato de la Capitanía.

Tras los Almogávares desfilaron las filaes Caballeros de Montesa, Cides, Caballeros Hospitalarios, Lucentinos, Aragoneses, Cruzados, Navarros, Cántabros y Leoneses. El cierre de la Entrada correspondió a la Filà Templarios, que ostentó la Alferecía Cristiana.

Programación

Las celebraciones continuarán este domingo con la Entrada Mora, que dará comienzo a las 19:30 horas. La Filà Marrakets abrirá el desfile como Capitanía Mora, mientras que la Filà Abbasidas pondrá el broche final como Alferecía Mora.

Noticias relacionadas

El lunes llegará el desenlace de las fiestas con las tradicionales embajadas y los actos de pólvora. La Embajada Mora, con la batalla y la capitulación cristiana, se celebrará a las 10 horas, mientras que la Embajada Cristiana, con la posterior reconquista y capitulación mora, tendrá lugar a las 20 horas. Como colofón, un castillo de fuegos artificiales, previsto para las 22 horas, despedirá una nueva edición de unas fiestas que, un año más, convierten a San Blas en un referente de tradición, historia, música y convivencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
  2. La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
  3. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
  4. El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa
  5. El ciberataque fuerza a la Universidad de Alicante a publicar las notas de julio en tablones y en plataformas alternativas
  6. Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante
  7. Del blanco al negro en el tramo más nuevo de la Explanada de Alicante
  8. Sin acceso a los materiales en plenos exámenes de recuperación por el ciberataque en la Universidad de Alicante

Simulacro contra la venta ambulante en Alicante

Simulacro contra la venta ambulante en Alicante

San Blas revive la gesta cristiana en un desfile que desafía al calor

San Blas revive la gesta cristiana en un desfile que desafía al calor

FEMPA lanza una guía gratuita para mejorar la seguridad de las puertas automáticas

FEMPA lanza una guía gratuita para mejorar la seguridad de las puertas automáticas

El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico

El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Alicante estudia implantar dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el empleo y la atención a la ciudadanía

Alicante estudia implantar dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el empleo y la atención a la ciudadanía

Aemet lo confirma: comienza el ligero descenso de las temperaturas este sábado en Alicante

Aemet lo confirma: comienza el ligero descenso de las temperaturas este sábado en Alicante

El PSOE de Alicante denuncia falta de prevención frente al riesgo de incendios en las partidas rurales y montes

El PSOE de Alicante denuncia falta de prevención frente al riesgo de incendios en las partidas rurales y montes
Tracking Pixel Contents