San Blas revive la gesta cristiana en un desfile que desafía al calor

San Blas vivió este sábado uno de los actos más esperados de sus Fiestas de Moros y Cristianos: la Entrada Cristiana. El barrio alicantino, inmerso ya en la celebración de unas fiestas con 83 años de historia, volvió a llenar sus calles de música, color y emoción en una jornada en la que ni el intenso calor logró restar protagonismo al desfile.

Con los termómetros superando los 30 grados y una acusada sensación de bochorno, especialmente en las estrechas calles del recorrido, los festeros desfilaron con la misma ilusión de cada año. Mientras tanto, el público, abanico en mano y refugiándose en las sombras siempre que era posible, respondió con una notable asistencia para disfrutar de uno de los momentos centrales de las fiestas.

La Entrada Cristiana estuvo encabezada por la Filà Almogávares, que este año ostenta la Capitanía Cristiana. Su boato transportó a los asistentes hasta el año 1303 con una recreación de la llegada de los almogávares a Constantinopla, liderados por Roger de Flor, para auxiliar al emperador bizantino Andrónico II Paleólogo en su lucha contra los turcos.

La escenificación reflejó el recibimiento con honores dispensado a las tropas aragonesas y el posterior enfrentamiento con los mercenarios genoveses, rivales comerciales de la Corona de Aragón. El conflicto desembocó en una violenta masacre que obligó finalmente al emperador a ordenar la salida de los almogávares de Constantinopla para continuar la campaña militar en Anatolia frente al avance turco.

Boato

Uno de los instantes más aplaudidos de la tarde llegó con la aparición de la carroza del capitán cristiano, Joan Davó Pareja, que hizo su entrada acompañado por la banda de música Lloc Nou de Fenollet, mientras sonaba la marcha L'Ambaixador Cristià, compuesta por Rafael Mullor Grau. Un momento cargado de simbolismo que puso el broche al espectacular boato de la Capitanía.

Tras los Almogávares desfilaron las filaes Caballeros de Montesa, Cides, Caballeros Hospitalarios, Lucentinos, Aragoneses, Cruzados, Navarros, Cántabros y Leoneses. El cierre de la Entrada correspondió a la Filà Templarios, que ostentó la Alferecía Cristiana.

Programación

Las celebraciones continuarán este domingo con la Entrada Mora, que dará comienzo a las 19:30 horas. La Filà Marrakets abrirá el desfile como Capitanía Mora, mientras que la Filà Abbasidas pondrá el broche final como Alferecía Mora.

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El lunes llegará el desenlace de las fiestas con las tradicionales embajadas y los actos de pólvora. La Embajada Mora, con la batalla y la capitulación cristiana, se celebrará a las 10 horas, mientras que la Embajada Cristiana, con la posterior reconquista y capitulación mora, tendrá lugar a las 20 horas. Como colofón, un castillo de fuegos artificiales, previsto para las 22 horas, despedirá una nueva edición de unas fiestas que, un año más, convierten a San Blas en un referente de tradición, historia, música y convivencia.