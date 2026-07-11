Simulacro contra la venta ambulante en Alicante a imagen y semejanza de las últimas actuaciones que nunca han servido para erradicar el "top manta" al quedarse solo en operaciones aisladas. El dispositivo, realizado en hora punta, colapsó la ciudad en pleno verano dejando a la gente atrapada con el coche a la entrada a Alicante en un día con varios conciertos musicales.

El Ayuntamiento de Alicante organizó este sábado por la tarde-noche un dispositivo de seguridad contra la venta ambulante en la zona del puerto y la Explanada. En el operativo participaron un total de 25 agentes de la Policía Portuaria y la Policía Local, con la colaboración de la Policía Nacional. El balance oficial se saldó con seis personas detenidas y la incautación de diverso material falsificado, principalmente camisetas relacionadas con el Mundial de fútbol de diferentes selecciones.

Sin embargo, el despliegue difícilmente servirá para erradicar una práctica que cada verano vuelve a ocupar el litoral alicantino. El operativo se desarrolló, además, en uno de los días de mayor afluencia de visitantes, con miles de personas paseando por el frente marítimo y numerosos turistas que se vieron sorprendidos por la presencia policial, algunos incluso mientras negociaban el precio de la mercancía con los vendedores. De hecho, muchos no dudaron en sacar su móvil para inmortalizar el momento.

El dispositivo también provocó el corte de la N-332 a su paso junto a la avenida de los Mártires de la Libertad, una medida que terminó generando importantes retenciones de tráfico en el centro de la ciudad en una jornada repleta de actividades culturales y con una elevada afluencia de público.

Despliegue policial contra la venta ambulante en el paseo del Puerto de Alicante / Áxel Álvarez

Antes del operativo

Durante la tarde podían verse al menos una decena de vendedores ambulantes distribuidos por la avenida de los Mártires de la Libertad. El mayor número se concentraba en el tramo final, frente a la plaza Puerta del Mar, donde había al menos cinco puestos más. A ellos se sumaban varios puestos dedicados a realizar trenzas, al menos ocho.

La mayor parte de los vendedores ofrecían camisetas, principalmente relacionadas con el Mundial de fútbol, aunque también de clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid. Mientras tanto, cientos de personas paseaban por la zona y numerosos compradores se detenían a interesarse por estas prendas.

Un despliegue llamativo

El dispositivo llamó especialmente la atención por el número de efectivos movilizados. La presencia de Policía Portuaria y Policía Local es habitual tanto en el paseo del puerto como en la Explanada, donde estos vendedores desarrollan su actividad prácticamente a diario. Precisamente por ello, los vendedores detectaron rápidamente la llegada de los agentes.

Los primeros en aparecer fueron efectivos de la Policía Portuaria a bordo de un vehículo que recorrió la avenida de los Mártires de la Libertad. Poco después pudieron verse agentes de la Policía Local y de la propia Policía Portuaria corriendo por la Explanada en dirección a los vendedores.

Posteriormente, y con la N-332 ya cortada al tráfico, dos vehículos de la Policía Nacional y varios agentes a pie avanzaron por la calzada. Para entonces, sin embargo, ya apenas quedaba rastro de los vendedores ambulantes, que habían ido huyendo algunos por las calles cercanas al detectar el despliegue policial.

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El resultado fue un importante dispositivo de seguridad que logró varias detenciones y la incautación de mercancía falsificada, pero que previsiblemente solo evitará que la venta ambulante desaparezca únicamente durante el tiempo que dure una intervención policial. Mientras tanto, el corte de una de las principales vías de acceso al centro de Alicante provocó un colapso de tráfico y desconcierto en una de las jornadas con mayor presencia de visitantes del verano.