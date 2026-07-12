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Culmina la renovación de los ascensores de las viviendas sociales de San Blas tras más de un año de averías

El Patronato invierte más de 520.000 euros en mejorar la accesibilidad de cuatro bloques y moderniza los sistemas de otros dos inmuebles

Sin ascensor en San Blas en los pisos del Patronato de Vivienda en Alicante

Sin ascensor en San Blas en los pisos del Patronato de Vivienda en Alicante

Sin ascensor en San Blas en los pisos del Patronato de Vivienda en Alicante / Pilar Cortés

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha finalizado la renovación de 12 ascensores en varios bloques de viviendas sociales del barrio de San Blas, una actuación que llega después de reclamaciones por parte de los vecinos, quienes denunciaban continuas averías que, en numerosas ocasiones, les dejaron sin servicio durante largos periodos de tiempo.

La intervención ha supuesto una inversión superior a los 520.000 euros y se ha desarrollado en dos fases. En la primera se renovaron cinco ascensores por un importe de 239.901 euros, mientras que en la segunda se han sustituido otros siete por 279.961 euros, trabajos que acaban de concluir.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los edificios situados en los números 8, 10, 12 y 14 de la calle Antonio Martín Trenco, donde se han renovado un total de 12 elevadores. Además, se han modernizado los cuadros de maniobra de los ascensores de las viviendas municipales ubicadas en los números 17 y 19 de la calle San Raimundo.

Nuevos ascensores de las viviendas sociales de San Blas.

Nuevos ascensores de las viviendas sociales de San Blas. / INFORMACIÓN

La renovación pone fin a una de las principales reivindicaciones de los residentes de estos bloques de alquiler social, que han denunciado el deterioro de los ascensores y las constantes averías desde comienzos del año pasado. Estas incidencias afectaban especialmente a personas mayores y vecinos con movilidad reducida, que en repetidas ocasiones se vieron obligados a subir y bajar por las escaleras al permanecer los ascensores fuera de servicio.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha destacado que con esta actuación "hemos completado la renovación y modernización de 12 ascensores en cuatro bloques de viviendas públicas municipales de San Blas y la modernización de otros dos en la calle San Raimundo, cumpliendo los compromisos adquiridos con sus vecinos".

Accesibilidad

El edil ha subrayado que el objetivo de la actuación ha sido "garantizar la accesibilidad en los edificios", recordando que en los últimos meses también se han mejorado rampas y otros dispositivos de acceso para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.

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De Juan ha reconocido, además, que la ejecución de las obras se ha visto condicionada por las dificultades en el suministro de materiales derivadas del contexto internacional, lo que provocó retrasos tanto en la finalización de los trabajos como en la obtención de las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de los nuevos ascensores.

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