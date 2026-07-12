La filà Marrakets conquista San Blas

San Blas vivió este domingo la penúltima jornada de sus Fiestas de Moros y Cristianos con la celebración de la Entrada Mora. Tras la gesta cristiana recreada el sábado, fue el turno de las huestes de la media luna, que volvieron a llenar las calles de música, color y espectacularidad en un desfile que no dejó indiferente al numeroso público.

La Entrada Mora estuvo encabezada por la Capitanía Mora, ostentada este año por la filà Marrakets, que abrió el desfile con un boato inspirado en el esplendor de Marrakech, la ciudad imperial. La escenificación mostró la despedida de Yusuf ibn Tashfin entre incienso, palmeras, té y dátiles, recreando el ambiente de la corte almorávide antes del inicio de la expedición hacia Al-Ándalus.

El primer bloque del boato representó al ejército almorávide, con la nobleza de las tribus Lamtuna y Masufa, guardianes de Marrakech y protectores del emir, iniciando la marcha hacia la península. A continuación, el protagonismo recayó en el zoco de Marrakech, considerado el corazón de la ciudad. Entre jaimas, sedas y jaulas doradas, el pueblo despedía al gran emir mientras los tambores marcaban el paso y animales exóticos recorrían la medina anunciando la inminente guerra.

La representación continuó con el consejo de guerra, integrado por astrólogos, sabios y estrategas que preparaban la expedición almorávide hacia Sagrajas. Tras ellos desfiló el séquito del capitán, formado por mercenarios zenatas, guerreros africanos y jinetes del desierto.

El momento culminante llegó con la aparición del capitán moro, José Miguel Olcina, que desfiló en su carroza junto a su favorita, Amparo Llorens, acompañado por la Unió Musical Ontinyent, que interpretó la marcha mora Capità de Capitans, de Ángel Lluís Ferrando Morales. Tras la Capitanía, el desfile continuó con el paso de las filaes Beduinos, Negros Senegaleses, Abbasíes, Nómadas, Abencerrajes, Magenta, Negros Kabileños y Alfaquíes.

La Entrada Mora concluyó con el desfile de la filà Abbasidas, que este año ostenta la Alferecía Mora 2026 con la alférez Mari Francis Riqué López, poniendo el broche final a otra de las jornadas más esperadas de las fiestas de San Blas.

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Programa

El lunes llegará el desenlace de las fiestas con las tradicionales embajadas y los actos de pólvora. La Embajada Mora, con la batalla y la capitulación cristiana, se celebrará a las 10 horas, mientras que la Embajada Cristiana, con la posterior reconquista y capitulación mora, tendrá lugar a las 20 horas. Como colofón, un castillo de fuegos artificiales, previsto para las 22 horas, despedirá una nueva edición de unas fiestas que, un año más, convierten a San Blas en un referente de tradición, historia, música y convivencia.