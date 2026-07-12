¡Peligro! Aguas contaminadas

Una máquina excavadora a unos cien metros que, sudando gasoil, trata de robar con gran esfuerzo terreno al mar. El zumbido del tren que cada media hora hace acto de presencia. La desembocadura de un colector que ha ocasionado un remanso de agua en peligroso estado de descomposición. En medio de todas esas circunstancias, una pequeña porción de playa repleta de todo tipo de desperdicios: latas, maderas, botellas… Ése era el paisaje desolador que presentaba la playa de San Gabriel, donde un cartel avisaba: «Peligro. Prohibido bañarse». Pese a ello, oídos sordos, y aquel escenario valió para portada de INFORMACIÓN en pleno verano de 1976.

Los vecinos seguían bañándose y el asunto comenzaba a inquietar al Ayuntamiento. «Las aguas están contaminadas, presagiando para los temerarios bañistas graves infecciones», apuntaban los políticos municipales en el reportaje del 10 de julio de hace 50 años. «Nunca ha pasado nada, y si pasa, lo que tienen que hacer es arreglarlo», expresaban varios de los bañistas preguntados por este diario. Así estaba el conflicto.

No era el único conflicto para un Ayuntamiento que también se le enquistaba la limpieza de las calles; semanas después de haber sofocado un paro de sus profesionales en busca de mejoras laborales. En uno de los ejemplares de aquella semana se recogía la crítica situación de la calle Doctor Ferrán, en el Pla, donde estaban tres meses sin que pasara nadie. El periodista, enviado a la zona, apuntaba en el reportaje: «Es un estercolero, hay unos olores que las denuncias no recogen, se quedan cortos». Quienes sí paraban a modo de huelga eran los carteros, no sólo en Alicante, sino a nivel nacional, aunque en seguida quedaría resuelto y no afectaría en demasía.

Uno de los debates de aquellos días lo protagonizaba la Explanada, pues se planteaba ensanchar el paseo y suprimir la calzada junto a las cafeterías. También coleaba el desastre que acababa de ocurrir en el municipio aragonés de Utebo, donde una deflagración de una cisterna de gas propano en la planta industrial de butano dejó 13 muertos. Aquí se cuestionaba sí existía peligro en la planta de Alicante, ubicada en las inmediaciones del matadero y con una carretera de tráfico intenso muy cerca.

Otro debate, el de la demolición o no del edificio de La Aduaneta, en el Portal de Elche, quedaba aquella semana visto para sentencia porque el Ministerio de Educación y Ciencia desestimaba el recurso de nombrarlo como Monumento Histórico-Artístico. Por tanto, quedaba sin protección alguna. Sí quedaba por resolver, al menos por ahora, la situación del puerto deportivo de la Albufereta, que en su momento había ocupado páginas y páginas de confrontaciones entre unos y otros. En julio de 1976 el expediente se había quedado congelado tras la oposición del Ayuntamiento: el Ministerio no daba decisión final.

De uñas también andaban los locales de ocio nocturno, angustiados por un cambio de horario que no les favorecía y que, dicho sea de paso, no tardaría en desaparecer. Camilo Sesto actuaba el viernes 9 en el Gallo Rojo y otros enclaves como el Cañaveral, en Campoamor, o el Pampero, se engalanaban para el verano que venía.

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En deportes destacaban los fichajes estivales: el Elche se hacía con los servicios del argentino del Boca Juniors Marcelo Trobbiani por 15 millones de pesetas. El Hércules, por su parte, firmaba a Marc Ropero, del Olympique de Marsella, aunque aquello sería un visto y no visto. El jugador, nacido en Argelia, tenía antepasados españoles pero no pudo demostrarlo y ocupaba ficha de extranjero. Problema porque el club ya tenía cubierto el cupo con Saccardi y Lubecke; por tanto la presencia de Ropero en Alicante sería un visto y no visto y jugaría esa misma temporada 76-77 en el Metz… Y en el Tour, un sorpresón: el español José Luis Viejo ganaba la etapa con 23 minutos de diferencia respecto al segundo clasificado. Un pasote. El maillot de líder, sin embargo, lo mantenía el belga Van Impe.