Siete empresas compiten por construir pisos protegidos en Alicante tras el giro del Consell por Les Naus

Un total de siete empresas han presentado sus ofertas para hacerse con la licitación del solar de la calle Hermanos Machado de Alicante, propiedad de la Generalitat, en el que está prevista la construcción de alrededor de 52 pisos de protección pública (VPP) dentro del Plan Vive Comunidad Valenciana.

La actuación se tramita mediante un régimen de permuta por obra futura, una fórmula de colaboración público-privada por la que la empresa adjudicataria entregará posteriormente a la Generalitat un número determinado de viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda asequible.

La elevada concurrencia registrada en este concurso llega en un momento en el que las promociones de vivienda protegida se encuentran bajo lupa tras el escándalo de Les Naus, que puso el foco en los mecanismos de adjudicación de este tipo de inmuebles. En aquel caso, entre los beneficiarios de las viviendas figuraban cargos públicos, como la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, técnicos municipales y personas de su entorno, lo que abrió un debate sobre si el sistema permitía el acceso a perfiles alejados del objetivo social de la vivienda protegida.

Precisamente, el Consell ya ha anunciado cambios para reforzar los controles y evitar que se reproduzca un caso similar. Según explicó la vicepresidenta Susana Camarero, la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat incorporará nuevas medidas de supervisión en las adjudicaciones de viviendas protegidas. Tal y como detalló el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, esa norma incluirá, entre otras medidas, una reducción de los tipos autonómicos del IRPF, aunque en materia de vivienda introducirá dos modificaciones específicas: un mayor control de los visados para comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso y la incorporación del criterio del arraigo entre los aspirantes.

Además, la futura norma prevé la creación de una comisión de valoración colegiada, técnica e independiente que se encargará de supervisar y verificar que las adjudicaciones se ajustan a la legalidad y a los requisitos establecidos, con el objetivo de reforzar las garantías del sistema.

En este contexto, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado la respuesta del sector a esta convocatoria. A su juicio, recibir siete ofertas para un único proyecto "constata el enorme éxito de convocatoria del Plan Vive y, sobre todo, demuestra la confianza mutua que estamos consolidando entre el Consell y las empresas a través de la colaboración público-privada". Asimismo, ha señalado que la iniciativa permite incrementar la oferta de vivienda para jóvenes y familias al tiempo que se optimizan los recursos públicos.

La parcela objeto del concurso cuenta con una superficie de 5.180 metros cuadrados y forma parte del Plan Vive, la estrategia impulsada por la Generalitat para movilizar suelo público mediante la colaboración con promotores privados con el objetivo de construir 10.000 viviendas protegidas durante la legislatura.

Alicante, a la cabeza

Alicante es uno de los municipios donde el desarrollo del plan se encuentra más avanzado, con una previsión de superar las 700 viviendas protegidas. En la actualidad, según los datos facilitados por la Generalitat, la ciudad cuenta con 437 viviendas en proceso de licitación, otras 200 ya adjudicadas, alrededor de medio centenar en fase de construcción y una veintena ya finalizadas.

El desarrollo del plan combina distintos mecanismos de colaboración público-privada. Además de la permuta por obra futura, se emplea la cesión del derecho de superficie y la encomienda de gestión. En este último caso, el Ayuntamiento de Alicante delegó en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) la licitación mediante intercambio de cinco parcelas municipales que permitirán levantar otras 221 viviendas protegidas.

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La concurrencia registrada en este concurso contrasta con la del primer proyecto de vivienda protegida impulsado por el Ayuntamiento de Alicante tras el caso Les Naus. El concurso para desarrollar una promoción en una parcela del barrio de San Blas, mediante un sistema que obliga al adjudicatario a ceder al menos tres viviendas al consistorio y construir otras 30 bajo régimen de protección, cerró el plazo de presentación de ofertas con el interés de una única empresa.