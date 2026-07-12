El tiempo en Alicante: el interior de la provincia alcanzará los 35 grados de máxima este domingo

La provincia de Alicante afronta este domingo 12 de julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y unas temperaturas que se mantienen más contenidas tras el intenso episodio de calor de la pasada semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día estable, con cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones y con viento flojo de componente este que dejará las habituales brisas en el litoral durante la tarde.

Aunque el ambiente seguirá siendo caluroso, especialmente en las comarcas del interior, no hay avisos meteorológicos activos en la provincia de Alicante. Las máximas volverán a situarse por encima de los 30 grados en buena parte del territorio, pero lejos de los registros cercanos a los 40 grados alcanzados durante la ola de calor.

Riesgo de incendios

Aunque el descenso térmico aliviará parcialmente el calor, el riesgo de incendios forestales continúa siendo elevado debido a la sequedad del terreno y las altas temperaturas acumuladas durante los últimos días. Emergències 112 ha activado en el nivel alto en el sur de Alicante y el interior de Valencia y Castellón por la probabilidad de focos en zonas naturales de la Comunidad. Resto de la autonomía estará en el aviso medio-bajo.

Alicante

Alicante capital vivirá un domingo de cielos despejados y ambiente plenamente estival. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con viento flojo de levante que suavizará la sensación térmica durante la tarde.

Elche

Elche mantendrá el tiempo estable y soleado durante toda la jornada. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 33 grados, con calor durante las horas centrales, aunque sin alcanzar los valores extremos de principios de semana.

Benidorm

Benidorm disfrutará de un día muy favorable para las actividades al aire libre, con sol, ausencia de lluvias y brisas marinas. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados.

Elda

Elda volverá a situarse entre las localidades más calurosas del interior alicantino. Se esperan 20 grados de mínima y 34 grados de máxima, en una jornada seca y con cielo despejado.

Torrevieja

Torrevieja registrará un ambiente plenamente veraniego, con estabilidad y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con una sensación térmica algo superior por la humedad.

Orihuela

Orihuela alcanzará una de las temperaturas más elevadas de la provincia. Los termómetros se moverán entre los 22 y los 35 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día.

Alcoy

En Alcoy predominará el sol durante toda la jornada, con algunas nubes de evolución sin consecuencias. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 33 grados, en un ambiente seco y estable.

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Dénia

Dénia tendrá un domingo de cielos despejados, con viento flojo de componente este y temperaturas entre los 24 y los 30 grados, ideales para disfrutar del litoral.