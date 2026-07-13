Transporte
Más de 7.500 personas han pasado por el puerto de Alicante durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho
El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, supervisa el desarrollo de la OPE, que está registrando una mayor afluencia de pasajeros respecto al pasado año
Más de 7.500 personas y cerca de 3.000 vehículos han utilizado las conexiones del puerto de Alicante con Argel y Orán durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se cumple este próximo miércoles.
Las cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la Subdelegación del Gobierno tras la visita realizada este lunes por el subdelegado, Manuel Pineda, a la terminal del puerto de Alicante, donde se lleva a cabo la OPE, para supervisar el desarrollo del dispositivo y comprobar el correcto funcionamiento de la operativa.
Durante la visita, Manuel Pineda ha recorrido la zona de preembarque y ha conocido de primera mano el trabajo que realizan los distintos organismos y servicios implicados en el dispositivo, destacando la coordinación entre todas las administraciones y entidades participantes para garantizar una atención ágil y segura a las personas viajeras.
Normalidad y fluidez
La Operación Paso del Estrecho se está desarrollando con normalidad y fluidez. El adelanto del preembarque está permitiendo agilizar los embarques y reducir los tiempos de espera, un aspecto especialmente relevante ante las elevadas temperaturas de estas semanas. Además, el nuevo sistema automatizado de entrada/salida (Entry-Exit System, EES) implantado en el puerto está funcionando de forma satisfactoria y contribuyendo a mejorar la operativa.
El subdelegado ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participan en la OPE —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autoridad Portuaria, navieras, Cruz Roja, personal traductor y trabajadores sociales, entre otros—, cuya colaboración permite que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle con las máximas garantías de seguridad y atención a los usuarios.
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