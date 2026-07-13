Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Les NausValla San GabrielCausas muertePatos UAEl tiempo AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Transporte

Más de 7.500 personas han pasado por el puerto de Alicante durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, supervisa el desarrollo de la OPE, que está registrando una mayor afluencia de pasajeros respecto al pasado año

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno.

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Alicante

Más de 7.500 personas y cerca de 3.000 vehículos han utilizado las conexiones del puerto de Alicante con Argel y Orán durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se cumple este próximo miércoles.

Las cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la Subdelegación del Gobierno tras la visita realizada este lunes por el subdelegado, Manuel Pineda, a la terminal del puerto de Alicante, donde se lleva a cabo la OPE, para supervisar el desarrollo del dispositivo y comprobar el correcto funcionamiento de la operativa.

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno.

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

Durante la visita, Manuel Pineda ha recorrido la zona de preembarque y ha conocido de primera mano el trabajo que realizan los distintos organismos y servicios implicados en el dispositivo, destacando la coordinación entre todas las administraciones y entidades participantes para garantizar una atención ágil y segura a las personas viajeras.

Normalidad y fluidez

La Operación Paso del Estrecho se está desarrollando con normalidad y fluidez. El adelanto del preembarque está permitiendo agilizar los embarques y reducir los tiempos de espera, un aspecto especialmente relevante ante las elevadas temperaturas de estas semanas. Además, el nuevo sistema automatizado de entrada/salida (Entry-Exit System, EES) implantado en el puerto está funcionando de forma satisfactoria y contribuyendo a mejorar la operativa.

Noticias relacionadas

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno.

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

El subdelegado ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participan en la OPE —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autoridad Portuaria, navieras, Cruz Roja, personal traductor y trabajadores sociales, entre otros—, cuya colaboración permite que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle con las máximas garantías de seguridad y atención a los usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
  3. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  4. Los retrasos permitieron a Les Naus acogerse al decreto de Mazón y evitar la protección permanente
  5. Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante
  6. Estos son los cuatro hoteles de la provincia de Alicante incluidos en la Guía Michelin
  7. El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico
  8. Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante

Más de 7.500 personas han pasado por el puerto de Alicante durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho

Más de 7.500 personas han pasado por el puerto de Alicante durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho

Un vuelo de Ryanair que venía a Alicante cambia de avión tras una invasión de mosquitos: "Pensé que me iban a comer viva"

Un vuelo de Ryanair que venía a Alicante cambia de avión tras una invasión de mosquitos: "Pensé que me iban a comer viva"

Barcala afirma que su silencio sobre el escándalo de Les Naus de Alicante es "por respeto a la Justicia y las comisiones"

Barcala afirma que su silencio sobre el escándalo de Les Naus de Alicante es "por respeto a la Justicia y las comisiones"

Alicante recuerda a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato

Alicante recuerda a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato

Compromís carga contra las cuentas autonómicas del PP y Vox y pide 250 millones para Alicante con el foco en educación y sanidad

Compromís carga contra las cuentas autonómicas del PP y Vox y pide 250 millones para Alicante con el foco en educación y sanidad

Arrestado tras desmantelar una plantación de marihuana descubierta por un dron en Alicante

Arrestado tras desmantelar una plantación de marihuana descubierta por un dron en Alicante

La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será "intensa y muy prolongada"

La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será "intensa y muy prolongada"

Cuando en la playa del Postiguet se construían barcos: la historia del "llaüt alicantino"

Cuando en la playa del Postiguet se construían barcos: la historia del "llaüt alicantino"
Tracking Pixel Contents