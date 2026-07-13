Más de 7.500 personas han pasado por el puerto de Alicante durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho

Más de 7.500 personas y cerca de 3.000 vehículos han utilizado las conexiones del puerto de Alicante con Argel y Orán durante el primer mes de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se cumple este próximo miércoles.

Las cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la Subdelegación del Gobierno tras la visita realizada este lunes por el subdelegado, Manuel Pineda, a la terminal del puerto de Alicante, donde se lleva a cabo la OPE, para supervisar el desarrollo del dispositivo y comprobar el correcto funcionamiento de la operativa.

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

Durante la visita, Manuel Pineda ha recorrido la zona de preembarque y ha conocido de primera mano el trabajo que realizan los distintos organismos y servicios implicados en el dispositivo, destacando la coordinación entre todas las administraciones y entidades participantes para garantizar una atención ágil y segura a las personas viajeras.

Normalidad y fluidez

La Operación Paso del Estrecho se está desarrollando con normalidad y fluidez. El adelanto del preembarque está permitiendo agilizar los embarques y reducir los tiempos de espera, un aspecto especialmente relevante ante las elevadas temperaturas de estas semanas. Además, el nuevo sistema automatizado de entrada/salida (Entry-Exit System, EES) implantado en el puerto está funcionando de forma satisfactoria y contribuyendo a mejorar la operativa.

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Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

El subdelegado ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participan en la OPE —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autoridad Portuaria, navieras, Cruz Roja, personal traductor y trabajadores sociales, entre otros—, cuya colaboración permite que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle con las máximas garantías de seguridad y atención a los usuarios.