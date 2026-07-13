Adif levanta una barrera en San Gabriel para cerrar las vías que han segado diez vidas este siglo

Adif está instalando un nuevo vallado en San Gabriel para impedir el paso irregular por las vías del tren en uno de los puntos más conflictivos de la fachada litoral de Alicante. La actuación se ejecuta en el tramo situado entre el entorno de la EUIPO y el parque de El Palmeral, una zona utilizada durante años por peatones para cruzar hacia el frente marítimo, pese al riesgo que supone la proximidad de la línea ferroviaria. El cierre llega en un enclave marcado por una larga siniestralidad. Entre San Gabriel y Aguamarga se han registrado diez muertes por atropellos ferroviarios en lo que va de siglo.

La intervención consiste en un cerramiento de aproximadamente 1.360 metros lineales mediante un sistema modular compuesto por paneles electrosoldados de alambre de acero galvanizado. La instalación se está ejecutando sobre el muro existente, en paralelo a la avenida de Elche, donde las vías discurren a escasos metros de la carretera y del litoral. Las imágenes de los trabajos muestran ya una barrera continua entre la calzada, la plataforma ferroviaria y la zona de costa.

La obra cuenta con una inversión aproximada de 110.000 euros y se realiza a través del contrato de mantenimiento de Adif. La previsión es que los trabajos queden terminados la próxima semana. Los equipos intervienen de domingo a jueves, ya que los viernes y sábados no están autorizados los cortes de carretera necesarios para ejecutar la actuación. El nuevo cerramiento dará continuidad al ya existente y enlazará con el tramo ejecutado hasta el barranco de Aguamarga.

El objetivo inmediato es cerrar el acceso a las vías en un entorno donde el uso peatonal irregular ha sido recurrente. La zona funciona de hecho como un punto de conexión informal entre San Gabriel, la fachada litoral, el entorno de la EUIPO y El Palmeral. También ha sido utilizada por personas que se acercan a la costa para pescar o caminar junto al mar. Esa convivencia entre carretera, vía ferroviaria y litoral ha convertido el tramo en un espacio especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad.

Antecedentes graves

La actuación se produce, además, en un corredor con antecedentes graves. El episodio más trágico se produjo el 28 de septiembre de 2002, cuando un tren de largo recorrido entre Barcelona y Cartagena arrolló a un grupo de excursionistas entre las estaciones de San Gabriel y Torrellano, a la altura de la entonces OAMI. Tres personas murieron: una niña de 12 años, su madre, de 50, y un hombre de 65. Una decena de participantes en la marcha nocturna resultaron heridos.

Cuatro años después, el 8 de octubre de 2006, otro hombre de 65 años falleció atropellado por un tren en la partida de Aguamarga, en el kilómetro 3,6 de la línea Alicante-Cartagena, a unos 900 metros del apeadero de San Gabriel. Según los primeros datos recabados entonces, la víctima habría invadido la vía tras abandonar la playa.

El 17 de octubre de 2012 se registró otro accidente mortal en el mismo entorno donde se había producido el siniestro de la marcha excursionista. Una pareja, formada por un hombre de 27 años y una menor de 17, murió arrollada por un tren de Cercanías cuando cruzaba la vía, según relataron testigos presenciales.

Cruzar con auriculares

La lista continuó en 2013. El 7 de junio de ese año falleció una joven de 18 años en Torrellano, ya en término de Elche, al ser arrollada cuando cruzaba la vía con auriculares. Apenas tres meses después, el 16 de septiembre, un pescador de 59 años, vecino de El Campello, murió frente a la OAMI tras ser atropellado por un convoy que circulaba en dirección a Elche.

Los dos últimos accidentes mortales se produjeron en fechas recientes. El 6 de octubre de 2022, un hombre de 56 años perdió la vida al ser atropellado por un tren mientras cruzaba las vías para ir a pescar frente al barrio de San Gabriel. El 6 de enero de 2025, una joven de 24 años murió también junto a la vía tras acudir a pescar con su marido. Según la información publicada entonces, se acercó demasiado al trazado ferroviario mientras hablaba por el móvil y fue alcanzada por el convoy.

El vallado no resuelve por sí solo el debate histórico sobre las vías de la costa, cuya eliminación está prevista dentro de la transformación ferroviaria de la fachada litoral. Sí actúa, mientras tanto, sobre uno de los puntos donde el riesgo ha sido más evidente. La nueva barrera busca impedir que los peatones sigan accediendo a la plataforma ferroviaria en un tramo que combina paso informal, uso recreativo de la costa y circulación de trenes junto a la carretera.