Alicante celebra su semana del Orgullo LGTBI 2026: pasacalles, charlas, carreras de tacones y lanzamiento de bolsos
El Ayuntamiento organiza charlas, concursos, proyecciones y todo tipo de actividades entre el 13 y el 18 de julio para reivindicar la igualdad de derechos bajo el lema "Son derechos humanos, no somos ideología"
Alicante encara la semana del Orgullo LGTBI con un calendario repleto de actividades del 13 al 18 de julio. Charlas, pasacalles, proyecciones, carreras de tacones y un nuevo concurso de lanzamiento de bolsos tendrán lugar los próximos días bajo el lema "Son derechos humanos, no somos ideología". Este lunes, la Concejalía de Bienestar Social, las principales asociaciones del colectivo y el autor del cartel de este año, Toni Martínez, han presentado la programación.
La edil del área, Begoña León, ha señalado que “la agenda de la Semana del Orgullo está pensada para llegar a públicos muy diferentes y responder a intereses reales” y ha destacado que “es el resultado del diálogo, del consenso y del trabajo que venimos desarrollando desde hace meses en la Mesa LGTBI, donde las asociaciones y el Ayuntamiento, a través del departamento de Igualdad, mantenemos una coordinación permanente basada en el respeto, la escucha y el buen entendimiento”.
"El Orgullo es celebración"
La edil ha agradecido a las asociaciones LGTBI "el compromiso que mantienen durante todo el año con la defensa de los derechos, la igualdad y la diversidad", ha invitado a todos los alicantinos a participar en las actividades convocadas y ha concluido resaltando que "el Orgullo es celebración, memoria, cultura, visibilidad y compromiso".
Los representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Paula Pérez; Fundación de Mar a Mar, Juan Lledó, y Entendemos LGTBI, Lydia Na, han desglosado el programa, que concluirá el sábado 18 de julio con la manifestación que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Luceros y concluirá en la plaza del Ayuntamiento, donde a las 21.00 horas está prevista la lectura del manifiesto, tras la cual habrá una fiesta con música y actuaciones.
Programación oficial
Lunes 13
- 19.00 horas. Charla ‘La nueva masculinidad. La transexualidad como lienzo’. Sede UA Avenida Ramón y Cajal, 4, Sala Miguel Hernández.
- 20.00 horas. Charla ‘¿Cómo te nombro? Introducción al lenguaje inclusivo y las identidades no binaries’. Sede UA Avenida Ramón y Cajal, 4, Sala Miguel Hernández.
Martes 14
- 19.30 horas. Charla ‘Una madre, une hije trans y na historia de amor incondicional’. Sede UA Avenida Ramón y Cajal, 4, Sala Miguel Hernández.
Miércoles 15
- 19.00 horas. Coloquio: ‘Historias de la puta mili’ + Cabaret Morán Berruti. Centro Municipal de las Artes.
- 19.30 horas. Charla ‘Chemsex: Comprender para cuidarnos’. Sede UA Avenida Ramón y Cajal, 4, Sala Miguel Hernández.
Jueves 16
- 19.00 horas. Ruta histórica ‘Descubriendo el Alicante LGTBIQ+ escondido’. Plaza del Ayuntamiento.
- 19.30 horas. Entrega del premio ‘Flama diversa 2026’. Salón de actos Casa de la Festa.
- 20.30 horas. Improvisación teatral ‘El banco con orgullo’. Söda Bar.
- 20.30. Lanzamiento de bolso. Caníbal Pub.
Viernes 17
- 19.30 horas. Teatro ‘Une de cada’. El Refugio.
- 21.00 horas. Pasacalles / pasabares. Tuna Rosa LGTBIQ+. Terrazas del centro de Alicante.
- 21.00 horas. Carrera de tacones. Plaza de San Cristóbal.
Sábado 18
- 11.00 horas. DragBrunch. Restaurante Marimar.
- 19.00 horas. Manifestación Orgullo de Alicante. Plaza de Luceros.
- 21.00 horas. Lectura de manifiesto, actuaciones y música. Plaza del Ayuntamiento.
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