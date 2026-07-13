Alicante celebra su semana del Orgullo LGTBI 2026: pasacalles, charlas, carreras de tacones y lanzamiento de bolsos

Alicante encara la semana del Orgullo LGTBI con un calendario repleto de actividades del 13 al 18 de julio. Charlas, pasacalles, proyecciones, carreras de tacones y un nuevo concurso de lanzamiento de bolsos tendrán lugar los próximos días bajo el lema "Son derechos humanos, no somos ideología". Este lunes, la Concejalía de Bienestar Social, las principales asociaciones del colectivo y el autor del cartel de este año, Toni Martínez, han presentado la programación.

La edil del área, Begoña León, ha señalado que “la agenda de la Semana del Orgullo está pensada para llegar a públicos muy diferentes y responder a intereses reales” y ha destacado que “es el resultado del diálogo, del consenso y del trabajo que venimos desarrollando desde hace meses en la Mesa LGTBI, donde las asociaciones y el Ayuntamiento, a través del departamento de Igualdad, mantenemos una coordinación permanente basada en el respeto, la escucha y el buen entendimiento”.

"El Orgullo es celebración"

La edil ha agradecido a las asociaciones LGTBI "el compromiso que mantienen durante todo el año con la defensa de los derechos, la igualdad y la diversidad", ha invitado a todos los alicantinos a participar en las actividades convocadas y ha concluido resaltando que "el Orgullo es celebración, memoria, cultura, visibilidad y compromiso".

Los representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Paula Pérez; Fundación de Mar a Mar, Juan Lledó, y Entendemos LGTBI, Lydia Na, han desglosado el programa, que concluirá el sábado 18 de julio con la manifestación que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Luceros y concluirá en la plaza del Ayuntamiento, donde a las 21.00 horas está prevista la lectura del manifiesto, tras la cual habrá una fiesta con música y actuaciones.