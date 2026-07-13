Alicante recuerda a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato

El Ayuntamiento de Alicante ha honrado este lunes la memoria de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal vasco de Ermua asesinado hace 29 años por la banda terrorista ETA. El alcalde Luis Barcala ha encabezado la representación de la Corporación municipal que ha participado en un acto de homenaje celebrado en el Monumento a la Paz de la Gran Vía, al que se han sumado Delfín Garrido, tío de Miguel Ángel, y miembros de la asociación de comerciantes del Pla-Carolinas.

“Han pasado 29 años. La misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó. Un joven de Ermua, concejal del Partido Popular, que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro. Sus asesinos tienen nombre: Javier García Gaztelu, "Txapote"; Irantzu Gallastegui; y José Luis Geresta. No vamos a olvidarlos”, ha destacado Barcala durante la lectura del manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo de este 29º aniversario de su asesinato bajo el título ‘Tu legado nos compromete’.

Movilización por la paz

“Tampoco vamos a olvidar lo que ocurrió en las calles. Alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días. En Bilbao, medio millón de personas salieron juntas: la mayor manifestación contra ETA de la historia. Gritaron: ‘Sin pistolas no sois nada’. Trazaron la línea más importante de nuestra historia reciente: la que separa a los demócratas de los terroristas", ha añadido Barcala. El alcalde ha destacado además que "de esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever: el Espíritu de Ermua, que es el legado de Miguel Ángel Blanco. "Un legado que no pertenece al pasado, que nos interpela hoy, directamente, a cada uno de nosotros”, ha proseguido el primer edil, que ha reivindicado la figura del joven político vasco “contra el olvido y la desmemoria y en defensa de la verdad y la libertad”.

Tras la lectura del manifiesto ha intervenido brevemente el tío de Miguel Ángel Blanco para destacar que su memoria y el espíritu de Ermua “siguen muy vivos y plenamente vigentes”. A continuación, se ha guardado un minuto de silencio y se han colocado rosas blancas al pie del Monumento a la Paz y junto al cartel del 29º aniversario del asesinato. Al término del acto, Barcala ha resaltado “la importancia” de seguir celebrando este homenaje “para no olvidar la historia, para que no la reescriban y para que no se blanquee a los asesinos”.