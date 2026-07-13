El alicantino que sufrió el ataque de un tiburón en Maldivas explica "el día que desperté y descubrí que me faltaba una pierna"

El médico alicantino que perdió una pierna tras sufrir el ataque de un tiburón en Maldivas ha compartido un vídeo en el que recuerda uno de los momentos más difíciles de su recuperación: el instante en que despertó en el hospital y confirmó que le habían amputado la extremidad.

La publicación, difundida este 13 de julio en su cuenta de Instagram con imágenes junto a su mujer en el hospital, lleva por título "El día que desperté y descubrí que me faltaba una pierna".

"Lo importante era seguir vivo"

Borja explica que, en medio del caos posterior al ataque, era consciente de la gravedad de las heridas y se preguntaba constantemente qué ocurriría con su pierna.

"Me lo pregunté muchas veces. Aun así, lo tenía claro: lo importante era seguir vivo", señala en la grabación.

Cuando llegó a Malé, la capital de Maldivas, pidió a su mujer, Ana, que los médicos hicieran todo lo posible para salvarle la vida, incluso si eso implicaba tomar una decisión irreversible.

"Si tienen que tomar una decisión para salvarme, que no lo duden", recuerda.

El momento en que conoció la amputación

Antes de entrar en quirófano le realizaron un angio-TAC. De aquellas horas conserva recuerdos confusos, marcados por el dolor y el miedo, mientras Ana pedía al equipo sanitario que hiciera todo lo necesario para mantenerlo con vida.

Al día siguiente, tras despertar, vio a su mujer y a Yigit, un enfermero con el que acabaría estableciendo una estrecha amistad.

"No tengo pierna, ¿verdad?", les preguntó.

Ana le confirmó que había perdido la extremidad. Su reacción fue respirar hondo y responder: "Perfecto, estoy vivo".

"Iba a formar parte de mi vida para siempre"

El joven reconoce que aquel día comprendió la verdadera dimensión de lo sucedido. No se encontraba ante una lesión temporal ni ante un problema que pudiera resolverse en unas semanas.

"Era algo que iba a formar parte de mi vida para siempre", explica.

Pese a ello, su mensaje se centra en la recuperación y en las posibilidades que se abren después del ataque: "La vida sigue siendo maravillosa. Quizás se cerraron algunas puertas, pero tengo claro que se abrirán muchas otras".

Atacado durante su luna de miel

Borja, médico de 31 años, sufrió el ataque mientras realizaba una actividad acuática durante su luna de miel en el atolón de Gaafu Alif, cerca de la isla de Kooddoo. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Malé, donde tuvieron que amputarle una pierna debido a la gravedad de las heridas.

Tras permanecer ingresado en Maldivas, regresó a España en mayo para continuar con su recuperación y rehabilitación.

El vídeo termina con un mensaje de gratitud: "Por todo eso sigo dando gracias a Dios".