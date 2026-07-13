Los alicantinos mueren sobre todo por infartos, cáncer e ictus

Las enfermedades del sistema circulatorio continúan siendo la principal causa de muerte en la provincia de Alicante. Así lo reflejan los datos provisionales de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las patologías cardiovasculares por delante de los tumores como el motivo más frecuente de fallecimiento entre los alicantinos.

Durante 2025 fallecieron en la provincia de Alicante un total de 17.277 personas, de las que 9.022 eran hombres y 8.255 mujeres. En el conjunto de la Comunidad Valenciana se registraron 46.946 defunciones, repartidas entre las provincias de Valencia (23.918), Alicante (17.277) y Castellón (5.751). A nivel nacional, el número de fallecimientos ascendió a 441.270.

Personal sanitario reanima a un hombre que le ha dado un infarto en la calle, en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

Las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen la hipertensión, los infartos de miocardio, la cardiopatía isquémica o la insuficiencia cardiaca, causaron 4.774 fallecimientos en la provincia, convirtiéndose en la primera causa de muerte. Muy cerca se situaron los tumores, responsables de 4.473 defunciones.

A mayor distancia aparecen las enfermedades del sistema respiratorio, como la neumonía o el asma, con 1.718 fallecimientos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares, como el ictus, provocaron 863 muertes.

Varias radiografías del cerebro de un paciente que ha sufrido un ictus, otro de los principales motivos de decesos. / Rafa Arjones

Entre las patologías concretas, el cáncer de pulmón fue el tumor con mayor mortalidad, al causar 914 fallecimientos. Le siguieron el cáncer de próstata, con 239, y el cáncer de mama, con 238. Además, el Alzheimer fue responsable de 667 defunciones, la hipertensión de 745, el infarto de miocardio de 523 y los ictus de 863.

Otro de los datos que refleja el informe del INE es el descenso de la mortalidad asociada a la covid-19 en la provincia de Alicante. Si en 2024 se contabilizaron 165 fallecimientos atribuidos al virus, durante 2025 la cifra se redujo hasta 64 muertes, lo que confirma la pérdida de peso de esta enfermedad entre las principales causas de defunción tras el impacto registrado en los años de la pandemia.

Diferencias entre hombres y mujeres

Los datos también muestran diferencias según el sexo. Entre los hombres de la provincia de Alicante, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue la principal causa específica de fallecimiento, con 635 casos.

En las mujeres, en cambio, las enfermedades cerebrovasculares, principalmente los ictus, fueron la causa más frecuente de muerte, con 474 fallecimientos.

La tendencia observada en Alicante se repite en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Las enfermedades del sistema circulatorio fueron también la primera causa de muerte, con 12.812 fallecimientos, por delante de los tumores, que ocasionaron 12.318 defunciones.

El cáncer lidera la mortalidad en España

En el conjunto del país, sin embargo, el comportamiento es diferente. Según el INE, el cáncer volvió a ser por tercer año consecutivo la principal causa de muerte en España, al representar el 26,4 % del total de las defunciones, seguido por las enfermedades cardiovasculares.

El informe también destaca que las muertes derivadas de infecciones respiratorias fueron las que más aumentaron durante el último año, con un incremento del 9 %.

Entre los tumores, el de pulmón fue el más letal, con 23.479 fallecimientos, seguido del cáncer de colon, con 10.610. El cáncer de mama, con 6.839 defunciones, fue el que experimentó el mayor crecimiento.

Los ahogamientos encabezan el apartado de defunciones por causas externas. / Rafa Arjones

Además de las enfermedades, el INE recoge las defunciones por causas externas en la provincia de Alicante. Los ahogamientos encabezaron este apartado con 226 fallecimientos, seguidos de los suicidios (169), las caídas accidentales (81), los accidentes de tráfico (69) y los homicidios (13).

Radiografía de la mortalidad en la provincia de Alicante en 2025 Causas Número de defunciones Todas las causas 17.277 Enfermedades del sistema circulatorio 4.775 Tumores 4.473 Enfermedades del sistema respiratorio 1.718 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 1.274 Otras enfermedades del corazón 1.044 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 914 Enfermedades del sistema digestivo 908 Enfermedades cerebrovasculares 863 Causas externas de mortalidad 807 Enfermedades del sistema genitourinario 789 Enfermedades hipertensivas 746 Trastornos mentales y del comportamiento 703 Otras enfermedades isquémicas del corazón 696 Otras enfermedades del sistema respiratorio 688 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil 681 Enfermedad de Alzheimer 667 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 653 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 650 Otras enfermedades del sistema digestivo 609 Infarto agudo de miocardio 523 Insuficiencia cardíaca 478 Tumor maligno del colon 450 Enfermedades del riñón y del uréter 438 Diabetes mellitus 427 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 425 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Radiografía de la mortalidad en la provincia de Alicante en 2025, mostrando las causas y el número de defunciones.

El peso de las enfermedades cardiovasculares

Fuentes del Instituto de Medicina Legal de Alicante explican que las causas de muerte se comunican directamente al Instituto Nacional de Estadística a través del sistema utilizado durante las autopsias, por lo que el organismo dispone de información sobre la práctica totalidad de los fallecimientos analizados.

Según estas mismas fuentes, alrededor del 70 % de las autopsias corresponden a muertes naturales y, dentro de ellas, las enfermedades cardiovasculares representan aproximadamente el 40 %, siendo las patologías que con mayor frecuencia encuentran los forenses. En un año se realizan alrededor de 1.300 autopsias, de las que unas 400 corresponden a muertes violentas.

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Profesionales sanitarios consultados apuntan que el predominio de las enfermedades del sistema circulatorio puede estar relacionado con distintos factores, entre ellos el estilo de vida, la edad de los fallecidos y la falta de control de factores de riesgo como la hipertensión o el colesterol. Por ello, recuerdan la importancia de realizar revisiones periódicas y mantener un seguimiento médico para prevenir este tipo de patologías.