El Ayuntamiento reconoce que no puede limitar los puestos de hostelería en los mercados de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante confirma que no limitará los puestos de hostelería en los mercados municipales. La concejala de Comercio, Lidia López, ha señalado este lunes que la normativa europea no permite fijar un porcentaje máximo de negocios de restauración en los espacios de abastos, por lo que la ordenanza (que se espera renovar este mes) dejará fuera la principal reivindicación de los placeros: que estos establecimientos no superen el 12 % del total de comercios.

La edil popular ha indicado que, aunque "parece que hay muchos", los puestos de hostelería representan "un 9 % de los 271 del Mercado Central", por lo que se ha apostado por "regular los espacios, las zonas comunes y de tránsito" con el objetivo de garantizar "un buen funcionamiento del mercado". Sin embargo, la concejala de Comercio ha alegado que "la Ley de Competencia no permite fijar un porcentaje para delimitar los puestos", como reclamaban los placeros.

Al respecto, López ha añadido que, actualmente, estos negocios "están delimitados a las zonas perimetrales" y que, con cada solicitud de traspaso o de nueva actividad, "se revistan muy bien los proyectos" para controlar cuestiones como que la actividad hostelera se encuentre "retranqueada dentro de la unidad comercial". Eso sí, con la modificación propuesta por los populares se introducirá también la posibilidad de que estos establecimientos soliciten permiso para instalar mesas y sillas en las zonas comunes de los mercados, siempre que respeten unos espacios mínimos de paso.

Pese a ello, la concejala popular ha remarcado que el gobierno municipal abogará porque "la actividad se desarrolle con normal funcionamiento y no haya un exceso", aunque no ha avanzado medidas concretas que puedan impedir el crecimiento del porcentaje de puestos de hostelería en los mercados de Alicante.

Horarios ampliados

La propuesta de modificación para la Ordenanza Municipal de Mercados del gobierno de Barcala, que se debatirá en el próximo Consejo Local de Comercio, el 21 de julio, incluye importantes novedades relativas con los puestos dedicados a la hostelería. Este tipo de establecimientos, que hasta ahora se encontraban vagamente regulados, contarán ahora con "la posibilidad de disponer de horarios ampliados dentro del límite aprobados por el Ayuntamiento, respetando las tareas de limpieza, mantenimiento y seguridad del recinto y el horario máximo fijado para el cierre del Mercado".

El objetivo, según el Consistorio, es "promover la competitividad, el emprendimiento y la viabilidad de los mercados municipales, a la vez que mejorar su gestión y conseguir dar respuesta a las nuevas demandas de consumo, además de atraer a un nuevo público y generar sinergias entre el comercio y el ocio". Al respecto, se fija el establecimiento de "zonas o actividades destinadas a nuevas modalidades de productos alimentarios, actividades de restauración y cualquier otra que complemente y contribuyan a la mejora de la oferta de servicios a los consumidores".