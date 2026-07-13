Barcala afirma que su silencio sobre el escándalo de Les Naus de Alicante es "por respeto a la Justicia y las comisiones"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste en negarse a responder ninguna pregunta sobre el escándalo de Les Naus. El dirigente popular, que prometió "llegar al final, caiga quien caiga", permanece instalado en el silencio, según él mismo afirma, "por respeto a las comisiones y a la investigación judicial".

Este viernes, el regidor alicantino ha rechazado responder a preguntas de INFORMACIÓN sobre las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida a cargos de su gobierno y personal del Ayuntamiento. Consultado sobre si piensa comparecer en la comisión municipal que investiga lo ocurrido, donde la asistencia del alcalde está prevista para el próximo 24 de julio, Barcala ha echado balones fuera: "Como siempre, contestaré que por respeto, no solo al trabajo de las comisiones, sino por respeto a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, no contesto a ninguna pregunta relativa a Les Naus, directa o indirectamente".

Tampoco ha querido pronunciarse Barcala sobre si considera que esta estrategia puede trasladar una sensación de opacidad a los ciudadanos a los que prometió "información en tiempo real". Del mismo modo, el alcalde ha evitado aclarar si ha dado instrucciones a su equipo de gobierno para que se sume a su silencio, ya que sus portavoces municipales, Cristina Cutanda y Manuel Villar, han optado en los últimos días por no admitir preguntas acerca de Les Naus.

Versión comprometida

Tras la comparecencia de Barcala en pleno extraordinario el pasado 5 de febrero, escasos días después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, el gobierno municipal ha ido reduciendo progresivamente las explicaciones sobre las adjudicaciones del residencial de La Condomina. A las entregas de documentación "por fascículos" a la jueza que investiga el caso y a la comisión municipal, se sumó un mes completo del propio dirigente popular sin someterse a preguntas de los medios de comunicación.

Sin embargo, el silencio del ejecutivo local del PP se ha evidenciado aún más tras las declaraciones de Toni Gallego, exconcejal del gobierno de Barcala, ante la comisión de las Cortes. El ex responsable de Patrimonio reconoció que Rocío Gómez había avisado de que tenía una vivienda en Les Naus en julio de 2024, comprometiendo la versión mantenida hasta la fecha por el alcalde, que aseguró haberse enterado de esta circunstancia en enero de 2026, un año y medio más tarde.

Por ahora, Barcala tampoco ha respondido a las afirmaciones del que fuera uno de sus grandes fichajes para la campaña del 2023. La única "réplica" del ejecutivo popular llegó en forma de comunicado, firmado por la portavoz Cristina Cutanda, sin alusión alguna a las declaraciones de Gallego en la comisión autonómica: "Hay que dejar trabajar a la Justicia", señalaba el escrito.