Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Un vídeo en el que se observa a una persona circulando en bicicleta por el interior de El Corte Inglés de Federico Soto en Alicante ha generado cientos de reacciones en las redes sociales durante las últimas horas.

Las imágenes muestran al ciclista atravesando una zona del establecimiento mientras varios usuarios observan la escena. La publicación ha llamado rápidamente la atención por lo insólito de la conducta y ha dado lugar a una intensa conversación sobre la seguridad y el comportamiento dentro de espacios comerciales.

Críticas por circular en bicicleta dentro de la tienda

Buena parte de las respuestas censura la actuación de la persona que aparece en el vídeo, que se cruza con una mujer con un carrito de bebé, y reclama que este tipo de conductas tengan consecuencias. Algunos usuarios han mencionado directamente a las cuentas oficiales de El Corte Inglés para pedir explicaciones o una intervención por parte de la empresa.

En la publicación original no se detallan las circunstancias previas a la grabación ni el momento exacto en que ocurrió. Tampoco puede determinarse únicamente a partir de la nacionalidad o el origen de la persona que conduce la bicicleta, aunque en el vídeo incluye la bandera de México.

Tras salir del establecimiento, el ciclista continúa su trayecto por el carril bus-taxi.