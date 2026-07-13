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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
"Accedemos por una rampa destrozada y pisamos sobre cieno"
Una vecina adjunta imágenes del estado de La Calita en el Cabo de las Huertas de Alicante. La rampa de acceso y varias zonas es encuentran en "un estado deplorable. Hay mucha suciedad, aguas estancadas (que seguro provienen de rotura de algún colector subterráneo) y montones de algas sin limpiar, que provocan malos olores, muchos insectos y la inestabilidad de dónde pisar. Este año la situación es mucho más preocupante que en años anteriores", indica en su correo electrónico.
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Suciedad y envases de cristal rotos en varias calles de San Vicente del Raspeig
Una vecina adjunta varias imagénes de botellas de vidrio, vasos de cristal rotos y diversa suciedad en la avenida Sevilla, calle Argentina, calle Cuba, plaza Francisco Santana Orts y Paseo de las Naciones en San Vicente del Raspeig.
La vecina indica que esta suciedad se genera por la proximidad de un pub y que, además, se agrava por estar en el entorno de un colegio de infantil y primaria y un parque infantil.
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Estado de la calzada en la avenida Sanchís Candela de Alicante
Un vecino "denuncia" el mal estado de una parte de la calzada en al avenida Sanchís Candela en su intersección con la rotonda Agatángelo Soler.
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Trapa sin arreglar en la plaza Óscar Tordera de Alicante
Una vecina denuncia que durante dos años ha llamado tres veces al Ayuntamiento para avisar de una trapa rota "y lo único que hacen es poner vallas o cintas y ahora este armatoste".
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Suelo de caucho del parque infantil de la plaza Navarro Rodrigo de Alicante, roto y cuarteado
Esta vecina comenta que el estado del suelo hace que queden piezas sueltas de caucho y que pierda su funcion de amortiguacion.
En la misma plaza se observa el estado de la fuente, "rota desde hace tiempo".
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Contenedores a rebosar en la calle Virgen del Socorro de Alicante
Una vecina denuncia que "en el alicantino barrio del Raval Roig campan a sus anchas el ambiente maloliente cuando no fétido de la ausencia de limpieza".
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"Un día cualquiera" en el entorno del IES Jorge Juan de Alicante
Un vecino de la zona nos manda estas imágenes de suciedad y basura en esta zona de la ciudad y comenta que es algo habitual.
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Suciedad en la avenida Holanda de Alicante
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Grasa y hojas caídas en la calle Músico Vicente Spiteri de Alicante
Un lector denuncia que las aceras y la carretera de esta vía están llenas de las hojas de los árboles desde finales de mayo.
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Vallas en Doctor Gadea, Alicante
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