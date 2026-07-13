El gobierno de Barcala encargó un informe para el Plan General al arquitecto municipal ahora imputado en el caso Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante encargó uno de los estudios sobre los que se sustenta el proceso de renovación del Plan General al arquitecto municipal Francisco Nieto, que ha terminado siendo imputado en el caso de Les Naus. Después de que, en 2023, quedara desierto el contrato para establecer la zonificación del suelo rural, el gobierno de Luis Barcala (con Rocío Gómez al frente de Urbanismo en ese momento) terminó incorporando al expediente el Trabajo de Fin de Máster del funcionario municipal.

En enero de ese mismo año, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó el contrato para la redacción del documento inicial estratégico del futuro Plan General. Un servicio dividido en siete lotes, que abordaban ámbitos como población y vivienda, zonas verdes, transportes o riesgos naturales. Sin embargo, una de las temáticas (la de zonificación del suelo rural) quedó desierta por la falta de profesionales interesados, pese a que el presupuesto de licitación para dicho documento era cercano a los 50.000 euros. En ese momento, el gobierno municipal de Luis Barcala optó por encomendar la tarea al arquitecto municipal Francisco Nieto.

Rocío Gómez y Francisco Nieto durante la presentación del estudio elaborado por el arquitecto municipal. / Alejandro J. Fuentes

El propio funcionario explicaba la situación años después, en abril de 2025, en una de las mesas de debate organizadas por la Concejalía de Urbanismo. Acompañado de la edil Rocío Gómez (entonces siendo ya ambos miembros de la cooperativa de Les Naus), Nieto señalaba: "En el estudio del Plan General, la zonificación del suelo rural quedó desierta. Entonces, se valoró la posibilidad de realizar el mismo trabajo y así se afrontó".

Más suelo rural protegido

Del documento no consta adjudicación alguna en el portal de Contratación municipal ni por concurso público ni por encargo directo, por lo que se desconoce si el arquitecto percibió alguna contraprestación económica por su labor. No obstante, el informe sirvió a Nieto, además, como Trabajo de Fin de Máster. El arquitecto municipal lo presentó para completar la formación que recibía en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial en la Universidad Miguel Hernández de Elche, bajo el título "Propuesta de zonificación del suelo rural en el término municipal de Alicante".

En dicho escrito, Nieto ponía de manifiesto la necesidad de "construir un modelo de ciudad más sostenible" y de atender "las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales, en consonancia con su contexto metropolitano". En la misma línea, destacaba que el Plan General de 1987 (todavía vigente en Alicante) contemplaba que un 58 % el suelo rural fuera de carácter común y un 42 % de tipo protegido. En cambio, con su propuesta, se incrementaba este último hasta alcanzar el 62 % de suelo rural protegido.

Con todo, el alcalde, Luis Barcala, fechó la renovación del Plan General a finales de 2025, una vez concluido el proceso participativo impulsado por Rocío Gómez. Pese a ello, tras la dimisión de la edil popular por su vinculación con Les Naus y con la llegada de Antonio Peral a la concejalía, el Ayuntamiento anunció la apertura de una nueva consulta ciudadana, que se extendió durante abril y mayo de este año. La fecha fijada por el alcalde para impulsar la renovación del documento de planeamiento urbanístico se retrasó entonces otros seis meses, hasta el verano de 2026, sin que por ahora se hayan anunciado avances al respecto.

Apartado del Plan General

En marzo de 2026, el Ayuntamiento de Alicante apartó al arquitecto municipal Francisco Nieto, investigado por el Consistorio tras publicar INFORMACIÓN que es propietario de una vivienda protegida en el residencial Les Naus, de sus responsabilidades en la elaboración del futuro Plan General. El gobierno de Luis Barcala no esperó a concluir los expedientes de averiguación internos, como se dijo en un primer momento, y optó por retirar al técnico de los trabajos de renovación del planeamiento urbanístico de la ciudad, sustituyéndole por otro funcionario del área de Infraestructuras.

Entre 2023 y junio de 2024, el mes en el que está fechado el trabajo de Nieto, el funcionario participó también en la tramitación del expediente del residencial Les Naus, del que terminó siendo beneficiario de una de las viviendas protegidas tras incorporarse a la cooperativa (según su propia versión) en 2025. De hecho, durante el periodo en el que el contrato se mantuvo sin responsable oficial, la jefa de Patrimonio aseguró que "el auxilio técnico fue prestado por el arquitecto municipal del Servicio de Planeamiento", Francisco Nieto.

Según la responsable del citado departamento municipal, Paloma Romero, el funcionario "no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto", sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa. De hecho, "dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato", tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores.

Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo (en manos de los dos ediles populares que posteriormente han dimitido este mandado), "se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal", jefe del departamento de licencias, "en cumplimiento de las directrices dadas" por la edil Rocío Gómez, de que "no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato".

En su declaración ante la jueza como imputado en el caso Les Naus, que tuvo lugar en mayo de este año, Nieto aseguró que entró a formar parte de la cooperativa en 2025, después de que el presidente de la gestora, el también imputado Francisco Ordiñana, le advirtiera de una vacante. Un puesto que consiguió tras haberse inscrito en 2022, pese a la "brutal" lista de espera que existía ya en 2018, de más de 2.000 personas. En una intervención que se extendió poco más de 20 minutos y en la que solo respondió a las preguntas de su abogado, Nieto negó que hiciera valer su condición de funcionario para adquirir un inmueble en Les Naus y también rechazó que se ofreciera para supervisar el contrato.

Señalado por sus compañeros

También ante la jueza, dos de los testigos apuntaron directamente hacia Nieto, a quien acusaron de "ocultar" que formaba parte de la cooperativa. Pablo Torregrosa, funcionario del área de Patrimonio, señaló que el arquitecto municipal investigado por la magistrada Amparo Rubio nunca avisó de que se había inscrito para obtener una vivienda protegida en la promoción, pese a que participaba en distintos trámites técnicos de la misma.

Otro de los testigos, Antonio Faura, del área de Urbanismo, manifestó que, en las reuniones que mantuvo tanto con Nieto como con la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, ninguno de los dos le mencionó su participación en la cooperativa. En la misma línea, Faura aseguró Nieto le comentó que se había ofrecido al área de Patrimonio para supervisar la obra, proponiéndole a él como ayudante. Además, añadió que el funcionario imputado acudía a las reuniones con un documento en el que se incluían modificaciones del contrato con los motivos de la constructora, y que él contaba con dichos archivos de forma anticipada.