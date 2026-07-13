Maleza, lápidas rotas y cruces caídas: un descanso eterno en un cementerio de Alicante abandonado

Rafa R., de 74 años, que prefiere ocultar su nombre completo, acude frecuentemente al cementerio de Alicante para visitar la sepultura de sus padres. "Mi hermana, de 76, va todas las semanas, pero ha dejado de ir porque no puede pasar por los pasillos", explica esta semana. "Es una selva", asegura. "Llevan tres o cuatro meses" sin desbrozar. Del borde de una lápida de suelo de la zona antigua crece una ortiga —que es urticante— de un metro. Y de un vistazo rápido se ven matas de esta y otras hierbas cubrir pasillos entre las tumbas. "Me da rabia", señala Rafa R. porque "vas a ver a tus seres queridos".

Varias losas de mármol y granito han caído a trozos de la pared posterior de una galería de panteones. El desprendimiento se produce en la parte superior de la fachada y hay riesgo de que caigan más fragmentos, pero la zona no está precintada. El vendaval del pasado enero provocó daños que aún no se han solucionado. La propiedad de las lápidas y panteones es privada y son los propietarios los que deben costear la reparación, pero es el Ayuntamiento el que autoriza esas actuaciones una vez que los titulares de las tumbas lo soliciten.

Muchas losas de las tumbas en la zona antigua están rotas. El desnivel del terreno facilita la acumulación de agua de lluvia en algunos puntos y las losas quiebran, según fuentes próximas al cementerio. "Esta zona es así desde que tengo uso de razón", señala Luis Cuesta, de 47 años, junto a la tumba de su hermana. Cuesta, que acude una vez al mes al camposanto, señala que su "hermana lleva muchos años" enterrada y que las tumbas se han roto progresivamente y nadie las ha arreglado. "Cuando las naranjas se caen, se quedan en el suelo", explica sobre los árboles.

Un gato boca arriba se refugia del sol que cae a plomo a la sombra de una tumba. La sobrepoblación de estos animales, que merodean por el camposanto, es evidente. "Una gata embarazada se le echó a mi hermana" porque creía que le iba a hacer algo, recuerda Rafa R. Su hermana se queja de que cuando va le picotean los mosquitos. Fumigar está prohibido en el cementerio desde hace unos años, según fuentes próximas al cementerio.

La falta de empleados es una de las causas del deterioro, según fuentes próximas a la gestión de la instalación municipal, qué aseguran que no se cubren las vacaciones. Las mismas fuentes consideran que los problemas comenzaron hace dos años. INFORMACIÓN ha intentado sin éxito obtener una versión de los hechos señalados en el texto por parte del Ayuntamiento.

Fin del contrato

La empresa Clece SA —filial de ACS— se ocupa del mantenimiento del cementerio de Alicante. El contrato con el Ayuntamiento expira el próximo octubre, tras cinco años que no son prorrogables. La adjudicación aún en vigor le costó al gobierno de Luis Barcala, del PP, 2.243.855 de euros, aunque una posterior modificación elevó el coste a los 2,4 millones. El Consistorio tiene en marcha actualmente el proceso de licitación para la nueva adjudicación en el que el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta finales de este mes, con un presupuesto previsto de 2,28 millones y un plazo de ejecución de 3 años, que podrían ser prorrogable.