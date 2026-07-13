Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante

Varias familias de ánades reales y patos criollos habitan desde hace años los estanques del campus de la Universidad de Alicante, la UA. Sin embargo, esa imagen, que ya forma parte de la identidad de la UA, tiene los días contados. La institución prevé durante este verano sacarlos de los cuatro estanques en los que están actualmente y reubicarlos en el lago artificial del bosque llustrado, en un extremo del campus. El vicerrector de Infraestructuras, Salvador Iborra, explica que quieren que estos animales "estén en su sitio", que es "el bosque" y que "hay excrementos de pato por toda la universidad que son difíciles de limpiar".

Iborra argumenta que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig —municipio en el que se encuentra el campus— les ha trasladado que hay una enfermedad que afecta a los patos. El vicerrector apunta que se van a llevar diez ejemplares para analizarlos y asegura que una empresa hizo una primera visita y les dijeron que cómo era posible que tuvieran a los patos así: "Obesos y con artrosis". La gente le da a los patos "comida que no hay que darles" y existe "una plaga de ratas porque hay comida suelta por toda la universidad", según señala. El vicerrector sospecha que algunos patos pueden tener salmonelosis —que se puede transmitir a las personas— y señala que los que estén enfermos "no van a volver". Iborra defiende que hay una "sobrepoblación" de estos animales porque "crían y no tienen depredadores".

Al bosque Ilustrado

En el bosque Ilustrado, donde existen dos estanques, hay una colonia tortugas invasoras que pueden dañar los polluelos de los patos o los huevos. A veces han entrado zorros en el campus y tienen una colonia numerosa de gatos. Además, el campus está abierto las 24 horas, por lo que cualquiera puede entrar a pasear. "Hemos encontrado hasta un gallo de pelea", admite el vicerrector.

Los patos tienen que estar en su sitio, que es el bosque Ilustrado. Hay excrementos de pato por toda la universidad que son difíciles de limpiar Salvador Iborra — Vicerrector de Infraestructuras

El ánade real —o azulón— es la especie más numerosa de patos en España. Las hembras son marrones y los machos tienen la cabeza de color verde botella brillante. El pato criollo se caracteriza por ser más grande y tener unas protuberancias carnosas de color rojo en la cara.

Mosquitos y excrementos

Los cuatro estanques en los que habitaban estas aves han reducido considerablemente su nivel de agua. La universidad saca de estos lagos artificiales agua de riego que desalan, por lo que en verano la cota baja considerablemente. Además, Iborra admite que "la mayoría" los han vaciado "porque son una fuente de mosquitos" y señala no pueden tener "cientos de patos en el mismo lago" porque "generan tres o cuatro centímetros" de excrementos en el lecho.

Patos, por la zona del bosque, en una imagen reciente / Rafa Arjones

El vicerrector asegura sobre el desalojo de los patos que la Conselleria de Medioambiente les ha dicho que pueden tratarlos como "animales domésticos", "por lo que no requiere ningún permiso especial". El departamento autonómico señala que "el ánade real no tiene protección especial", aunque la ley de Caza de la Comunidad Valenciana reconoce a esta especie en concreto como especie cinegética —para caza—, lo que la convierte en fauna silvestre.

Un símbolo en la UA

Los patos de la UA son un símbolo en el campus alicantino. Tanto que recientemente, esta especie fue la elegida para representar a la mascota que acompañará todos los Mensajes Saludables de 2026, una iniciativa de alcance nacional que, de manera mensual, visibiliza un tema clave de salud y bienestar vinculado a un Día Mundial específico. Según el propio centro, la elección del pato como mascota responde a un "criterio simbólico y coherente con la identidad del campus": "Se trata del animal más visible y reconocible de la Universidad de Alicante, pero también de uno de los más vulnerables frente a determinadas conductas cotidianas".

La institución explicó entonces que "la convivencia diaria ha puesto de manifiesto que acciones aparentemente inofensivas, como alimentarlos con pan, interactuar con sus crías o abandonar residuos en las zonas de agua, afectan negativamente a su salud y a su comportamiento natural". En este sentido, según añadieron tras elegir al pato como mascota de esta iniciativa, "actúa no solo como un símbolo amable e identificativo, sino también como un recordatorio de la responsabilidad compartida, transmitiendo que el bienestar humano y el del entorno dependen de decisiones informadas, respetuosas y sostenibles".