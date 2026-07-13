MEMORIA
Cuando en la playa del Postiguet se construían barcos: la historia del "llaüt alicantino"
Un documento de 1901 conservado en el Archivo Histórico Provincial de Alicante recoge la existencia de la barcaza "Dos Hermanos", fabricada en el conocido arenal de la ciudad
Mucho antes de convertirse en una de las playas más concurridas de Alicante, el Postiguet fue también un espacio de trabajo ligado al mar. En su orilla, los carpinteros de ribera construían embarcaciones tradicionales como el "llaüt alicantino".
El dato ha sido recordado por el Archivo Histórico Provincial de Alicante dentro de su serie "Curiosidades AHPA", dedicada a recuperar documentos y episodios poco conocidos de la historia local.
La barcaza "Dos Hermanos"
La prueba aparece en una escritura de partición de herencia de Juan Carratalá, fechada en 1901. Entre los bienes incluidos en el documento figura la barcaza "Dos Hermanos", que, según la información compartida por el Archivo, había sido construida en la playa del Postiguet.
El documento permite asomarse a una época en la que el arenal no era únicamente un lugar de baño o de ocio. También acogía actividades relacionadas con la pesca, la navegación y la construcción artesanal de barcos.
El oficio de los carpinteros de ribera
Los carpinteros de ribera eran artesanos especializados en fabricar y reparar embarcaciones de madera. Su trabajo exigía conocer las propiedades de cada pieza, la curvatura del casco y las necesidades de los pescadores y marineros que utilizarían el barco.
Entre las embarcaciones asociadas a este oficio se encontraba el llaüt, una nave tradicional del Mediterráneo empleada principalmente para la pesca y los desplazamientos costeros.
La referencia a la barcaza "Dos Hermanos" conserva así una imagen poco habitual del Postiguet: la de una playa convertida en improvisado astillero, con maderas, herramientas y embarcaciones tomando forma junto al mar.
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