El calor no afloja en Alicante: la Aemet prevé otra jornada de bochorno y máximas muy altas

Alicante vivirá este lunes 13 de julio una jornada de pleno verano, con predominio del sol, temperaturas muy altas y una sensación térmica elevada en buena parte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas pueden aparecer algunos intervalos de nubes bajas, sobre todo en zonas próximas al litoral.

El calor será el gran protagonista del día. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, por lo que la noche volverá a ser tropical en numerosos puntos de la costa y también en algunas zonas del interior. Durante las horas centrales, las máximas subirán en la mitad norte de la provincia, mientras que en el sur se mantendrán en valores similares a los últimos días.

La sensación de bochorno será notable en el litoral por la combinación de calor y humedad. Aunque los termómetros ya marcarán valores altos, la sensación térmica podrá ser bastante superior en algunos momentos, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

No se esperan lluvias y el sol dominará durante prácticamente toda la jornada. El viento soplará flojo y variable por la mañana, tendiendo a este y sureste a partir del mediodía, con intervalos moderados durante la tarde. Esa brisa podrá aliviar ligeramente el ambiente junto al mar, aunque no evitará otra jornada marcada por el calor intenso y el ambiente plenamente estival.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este lunes de respiro, con sol durante todo el día y temperaturas muy elevadas desde media mañana. La mínima no bajará de los 24 grados, por lo que la ciudad volverá a encadenar una noche tropical, con ambiente cálido ya desde primeras horas.

Las temperaturas alcanzarán los 32 grados, pero la sensación térmica podrá dispararse hasta los 37 por la humedad. El viento de sureste será flojo durante buena parte del día y la tarde se mantendrá estable, soleada y calurosa, con índice ultravioleta muy alto.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este lunes una jornada de calor muy marcado, con sol desde primera hora y temperaturas que volverán a situarse en valores plenamente veraniegos. La mínima será de 22 grados, por lo que la noche será tropical y el ambiente arrancará ya cálido desde la mañana.

Los termómetros alcanzarán los 34 grados, aunque la sensación térmica podrá llegar hasta los 38 por la humedad. El viento de sureste soplará flojo durante el día y tenderá a calmarse al final de la jornada, en una tarde estable, seca y con calor intenso.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá este lunes una jornada estable y muy veraniega, con sol durante prácticamente todo el día y sin riesgo de lluvia. La mañana puede arrancar con alguna nube baja, pero el cielo tenderá a quedar despejado rápidamente.

Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 por la humedad. El viento de componente sur soplará flojo y dejará una jornada cálida, bochornosa por momentos y con noche tropical en el litoral.

El tiempo en Elda

Elda afrontará este lunes una jornada de calor intenso, con cielos despejados de principio a fin y temperaturas claramente veraniegas. El ambiente será muy cálido ya desde media mañana y no se espera ningún cambio de tiempo ni riesgo de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 38 en las horas centrales. El viento de componente sur soplará flojo durante buena parte del día y la noche seguirá siendo cálida, con una mínima alta para el interior y humedad en aumento al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este lunes una jornada de pleno verano, con sol durante prácticamente todo el día y solo una probabilidad muy baja de lluvia a primera hora. El ambiente será cálido desde la mañana y la humedad hará que la sensación de bochorno sea notable.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 en las horas centrales. El viento de sureste soplará flojo durante el día y la madrugada volverá a ser tropical, con una mínima que no bajará de los 24 grados.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este lunes una jornada de calor muy intenso, con cielos despejados durante todo el día y temperaturas propias de pleno verano. El ambiente será caluroso desde la mañana y el sol no dará tregua durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podrá dispararse hasta los 40 por la combinación de calor y humedad. El viento de sureste soplará flojo y apenas aliviará una jornada marcada por el bochorno, con una noche tropical y mínima por encima de los 20 grados.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será este lunes uno de los puntos donde el calor se dejará sentir con más fuerza. La jornada estará marcada por el sol, cielos despejados y temperaturas muy altas para una ciudad de interior.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 36 grados, con una sensación térmica muy similar durante las horas centrales. El viento será flojo, con predominio de componente sur por la tarde, y apenas aliviará una jornada de pleno verano, con calor intenso desde el mediodía y ambiente todavía cálido al final del día.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá este lunes una jornada de calor intenso, con cielos despejados y temperaturas más propias de pleno verano. El ambiente será cálido desde primera hora y la humedad hará que la sensación térmica suba claramente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 34 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36. El viento de componente sur soplará flojo a moderado durante la tarde y ayudará a mover algo el ambiente, pero no evitará una jornada marcada por el calor y una noche tropical en el litoral norte.