Un vuelo de Ryanair que venía a Alicante cambia de avión tras una invasión de mosquitos: "Pensé que me iban a comer viva"

Un vuelo de Ryanair con destino a Alicante tuvo que cambiar de aeronave después de que una gran cantidad de mosquitos invadiera la cabina mientras los pasajeros ya se encontraban sentados y preparados para despegar desde el aeropuerto de Milán-Malpensa.

El incidente afectó al vuelo FR1423 durante la noche del pasado 2 al 3 de julio. La salida acumuló alrededor de tres horas de retraso y los viajeros llegaron a Alicante de madrugada tras ser trasladados a otro avión.

Los mosquitos entraron con las puertas abiertas

El embarque se había realizado con normalidad, aunque con una primera demora, cuando los pasajeros comenzaron a advertir la presencia de numerosos mosquitos alrededor del aparato. Las puertas permanecieron abiertas durante varios minutos y los insectos siguieron entrando hasta extenderse por la cabina.

Una pasajera italiana llamada Alice Piscitelli, que grabó imágenes de lo sucedido y las difundió en TikTok, aseguró que nunca había visto tantos mosquitos juntos. "Pensé que me iban a comer viva", relató al describir el ambiente dentro del avión.

La tripulación intentó contener la situación antes de cancelar la salida de esa aeronave. Según los testimonios difundidos, el personal apagó las luces interiores y trató de eliminar los insectos, pero las medidas no fueron suficientes. Otras informaciones señalan que también se intentó realizar un tratamiento de desinsectación.

Una pasajera afirmó ser alérgica

La situación adquirió mayor gravedad cuando una de las viajeras comunicó que era alérgica a las picaduras de mosquito. Tras cerca de media hora de espera dentro de la cabina, la compañía ordenó el desembarque por motivos higiénicos y de seguridad.

Todos los pasajeros tuvieron que volver a la terminal, desplazarse hasta otra puerta de embarque y subir posteriormente a un avión diferente para completar el trayecto hasta el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

En el vuelo viajaba Cristina Scabbia, vocalista de Lacuna Coil, que iba a actuar en el festival Rock Imperio en Cartagena y también subió a sus redes sociales un vídeo de la invasión de los mosquitos.

Los registros públicos consultados por un medio italiano sitúan la salida efectiva a las 00.35 horas y el aterrizaje en Alicante a las 02.11 horas, después de más de tres horas de demora respecto al horario previsto de despegue.

Otro vuelo a Nápoles también sufrió retrasos

El enlace con Alicante no habría sido el único afectado aquella noche en Malpensa. Un segundo vuelo de Ryanair con destino a Nápoles sufrió un problema similar por la presencia de mosquitos y despegó con unas dos horas de retraso. Algunas familias decidieron abandonar el avión antes de la salida.