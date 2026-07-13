Wizz Air estrenará la nueva ruta entre Alicante y Chisináu el 25 de octubre con cuatro vuelos semanales

Wizz Air reforzará su presencia en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con una nueva ruta directa a Chisináu, capital de Moldavia, que comenzará a operar el próximo 25 de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada aérea de invierno 2026-2027, según ha informado el portal informativo dedicado a los usuarios y profesionales del aeródromo alicantino.

La conexión contará con cuatro frecuencias semanales, programadas los lunes, miércoles, viernes y domingos, y se mantendrá durante todo el año. Los vuelos estarán operados, según la programación difundida, con aviones Airbus A321neo de 239 plazas. La ruta ya figura en la planificación comercial de la aerolínea.

Horarios de los vuelos

Los vuelos desde Alicante saldrán a las 09.00 horas y aterrizarán en Chisináu a las 13.50 horas, según los horarios locales previstos.

En sentido contrario, el avión despegará de la capital moldava a las 05.15 horas y llegará al aeropuerto alicantino a las 08.15 horas.

La diferencia horaria entre ambas ciudades hace que los tiempos reflejados en la programación no coincidan exactamente con la duración real del trayecto.

Tres aerolíneas en la misma ruta

Wizz Air se convertirá en el tercer operador de la conexión directa entre Alicante-Elche y Chisináu. La ruta ya está comercializada por FlyOne y SkyUp Airlines, cuyas páginas oficiales ofrecen billetes entre ambas ciudades.

Aena incluye actualmente Chisináu entre los destinos del aeropuerto de Alicante-Elche, que dispone de 144 conexiones operadas por 42 compañías, según la relación publicada por el gestor aeroportuario.

Una vista de la ciudad de Chisináu (Moldavia). / EFE

La entrada de una tercera compañía elevará la oferta disponible entre la Costa Blanca y Moldavia, uno de los mercados de Europa oriental que ha ganado presencia durante los últimos años en la terminal alicantina.

Wizz Air alcanzará 14 rutas desde Alicante

Con la incorporación de Chisináu, Wizz Air pasará a contar con 14 rutas a ocho países desde Alicante-Elche.

La compañía conecta actualmente la terminal con Belgrado, Bratislava, Budapest, Londres-Luton, Bucarest, Cluj-Napoca, Catania, Milán-Malpensa, Roma-Fiumicino, Venecia-Marco Polo, Gdańsk, Katowice y Varsovia-Chopin.

La nueva operación ampliará especialmente la conectividad con Europa oriental y ofrecerá más alternativas tanto para los residentes moldavos y ucranianos asentados en la provincia como para los desplazamientos familiares y turísticos entre ambos territorios.