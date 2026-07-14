Alicante asumirá más de 744.000 euros de facturas impagadas e intereses tras un aluvión de sentencias

El Ayuntamiento de Alicante gastará, por orden judicial, más de 744.000 euros en el pago con intereses de facturas atrasadas. El gobierno municipal que dirige Luis Barcala ha aprobado este martes la ejecución de media decena de sentencias condenatorias, con importes que oscilan entre los 2.000 y los 300.000 euros. Desde el Consistorio admiten que la situación, frecuente en la capital de la provincia, "preocupa" al ejecutivo local, por lo que buscan fórmulas para que no se repita.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno este martes al cumplimiento de cinco sentencias judiciales (una de forma ordinaria y cuatro por la vía de urgencia) en las que se condena al Ayuntamiento a abonar, con los correspondientes intereses, facturas de más de 744.000 euros. La primera de las facturas se viene arrastrando desde el año 2022, cuando la UTE adjudicataria del contrato de Ordenación del Tráfico de Vehículo presentó un recurso contra el Ayuntamiento, reclamando el pago de 692.744,17 euros, más otros 71.684,33 en concepto de intereses de demora. Un año después, el gobierno local asumió el abono de la parte central de la deuda, pero no de los intereses, que fueron reclamados judicialmente por las mercantiles responsables. Finalmente, las arcas municipales han tenido que asumir el importe completo: otros 118.000 euros.

Otras tres facturas, de entre 2.000 y 247.000 euros, tienen que ver con servicios de transporte de la ciudad. En una de ellas, relativa a una sentencia de 2025, se reconoce el derecho de la UTE MIA Alicante (a cargo del autobús municipal) al cobro de los intereses de demora por las facturas abonadas fuera del plazo legalmente establecido. En este caso, el importe a sufragar es de 69.155 euros.

"Estamos intentando que no pase"

En este sentido, también se ha aprobado atender otra sentencia de octubre de 2025 en la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Subus Grupo de Transporte, "frente a la inactividad/desestimación presunta por silencio administrativo" de una reclamación previa por parte del Ayuntamiento. En este caso, la Justicia ha reconocido el derecho de la mercantil a percibir la cantidad de 283.663,42 euros, en concepto de intereses de demora. Todo ello, con la expresa imposición de las costas procesales causadas al Ayuntamiento de Alicante y los intereses acumulados, ha supuesto un desembolso de fondos públicos por valor total de 307.334 euros.

A su vez, la Junta de Gobierno ha validado hacer frente a la ejecución de una cuarta sentencia, igualmente por reclamación de facturas impagadas con los correspondientes intereses de demora. En este caso, el requerimiento partió en septiembre de 2025 de la UTE Pavapark-Vectalia ORA Grúa Alicante. De acuerdo con dicho expediente, el gobierno municipal asume el pago de otros 247.663,45 euros, que podrían haberse evitado parcialmente si los servicios se hubieran abonado en tiempo y forma.

Al margen de las cuatro ejecuciones por vía de urgencia, el Consistorio también ha dado el visto bueno a una quinta sentencia, introducida en el orden del día de la Junta de Gobierno de este martes. En relación con las obras ejecutadas para la reforma y acondicionamiento de la finca Benisaudet, la vivienda veraniega de Gabriel Miró, la empresa responsable está en su derecho de percibir otros 2.160 euros más, también por intereses de demora. "Son pagos que no se llevaron a cabo hace tiempo, pero sí que nos preocupa, estamos intentando tomar medidas para que esto no suceda porque el Ayuntamiento tiene liquidez de sobra", ha manifestado el vicealcalde, Manuel Villar. El edil popular ha concretado además que la solución pasa, principalmente, porque no llegue a generarse dicha deuda: "Básicamente, que se pague cuando hay que pagar".