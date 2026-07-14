Alicante retoma el concurso para la gestión de las Zonas Verdes: 11 millones al año y la promesa de 200 operarios

El Ayuntamiento de Alicante ha retomado este martes los trámites para renovar el contrato de Zonas Verdes, con una inversión estimada de 44,7 millones de euros para los próximos cuatro años, prorrogables a cinco. El gobierno municipal, que tuvo que suspender la licitación el pasado mes de marzo por errores en el pliego, relanza la licitación con la promesa de alcanzar los 200 operarios y de plantar unos 250 árboles y más de 10.000 plantas y arbustos cada año.

El nuevo contrato se divide, al igual que el actual, en tres lotes. El primero de ellos se encarga del mantenimiento general de todas las zonas verdes, el segundo se destina al cuidado de las áreas forestales urbanas y periurbanas (Benacantil, Serra Grossa, Orgegia, Cala Cantalar, Tossal, Sierra del Porquet…) y el tercero se reserva a centros especiales de empleo, que se encargan del espacio de la Vía Parque entre Gastón Castelló y la avenida de Novelda, así como de los jardines de Benisaudet.

En cuanto al primero de los lotes, que concentrará casi todo el grueso del presupuesto, sale a concurso por 41,8 millones y plantea el objetivo de refozar la plantilla en 20 operarios anuales, para alcanzar una cifra cercana a los 170 efectivos. Para hacer frente a las nuevas incorporaciones de espacios a mantener y al incremento de la plantilla, se prevé que el contrato vea incrementado su presupuesto en torno a un millón de euros anuales. En total, el conjunto de los tres servicios de mantenimiento de zonas verdes supondrá que el conjunto de los efectivos destinados a cuidado de los parques, jardines y bosques de la ciudad ronde al finalizar el contrato los 200 efectivos.

Espacios a mantener

El contrato afecta a una superficie urbana de más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 74.000 árboles en calles y plazas, cerca de un millar en centros escolares públicos, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y 540 maceteros distribuidos por la ciudad. También se incluye el mantenimiento de las zonas ajardinadas de la isla de Tabarca, el castillo de Santa Bárbara y los parques Pedro Goitia, Lo Morant, La Marjal, Sergio Melgares, Juan Pablo II, Isla de Corfú, El Palmeral, La Ereta y los de La Tuna y del Mar.

En la misma línea, la nueva contrata se ocupará también tanto del mantenimiento del mobiliario existente en estos parques como de vallados, barandillas, pavimentos, taludes y muros, alcorques, bulevares y rotondas, señalización e instalaciones deportivas en parques. También se aporta dentro del contrato el suministro de las 15.000 cañas para la celebración de la Romería de la Santa Faz.

Además, la futura adjudicación incluirá el mantenimiento de los montes y bosques del Benacantil, Cabo de la Huerta, Orgegia, Sierra de San Julián (Serra Grossa), Colmenares, San Blas (PAU I y II), Villafranqueza (Seguins, Palomar y Norte), Tossal, Hipódromo, Porquet, Barranc de l’Infern y Monnegre, las pinadas de las calles Astorza y Triay y Pintor Pedro Camacho, junto con otros espacios que pueda crear el Ayuntamiento en este periodo. "Hemos impulsado este nuevo contrato para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de esta ciudad, previendo la incorporación de nuevos espacios verdes y el refuerzo necesario de la plantilla para hacer frente a las necesidades que se planteen con garantías", ha resaltado el concejal del área, Rafael Alemañ.

Nuevo intento

El pasado mes de marzo, el gobierno local tuvo que dar marcha atrás en la nueva licitación, tras detectar errores en el pliego que podrían haber dado lugar a nuevos recursos. La Junta de Gobierno Local aprobó entonces el desistimiento del procedimiento para contratar el servicio de conservación y mantenimiento de las infraestructuras verdes de la ciudad. De acuerdo con el expediente, el motivo era la presencia de "errores sustanciales" en los pliegos elaborados por el Ayuntamiento "que impiden continuar con el procedimiento", ya que "afectan a la definición del tipo del contrato y al cálculo y justificación del presupuesto base de licitación".

Según señaló el vicealcalde y portavoz adjunto del ejecutivo, Manuel Villar, el problema se debía a la presencia de tablas salariales desactualizadas entre las condiciones del contrato. Una circunstancia que fue advertida por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (Aseja) mediante un escrito presentado en noviembre del pasado año y que el propio Villar ha reconocido que podría haber derivado en nuevos recursos contra el pliego que, con total seguridad, habrían dado la razón a los hipotéticos recurrentes.

Por estos motivos, el gobierno municipal acordó dar marcha atrás en el proceso de licitación, corregir los pliegos para incorporar los salarios actualizados (lo que supondrá elevar el presupuesto estimado) y reiniciar el concurso público ahora, para adjudicar la gestión de las zonas verdes de la ciudad.